Patriot prezentuje nowy superszybki dysk SSD M.2 PCIe Gen4 x4 - P400

Patriot, globalny lider rynku pamięci, SSD i innych rozwiązań z zakresu magazynowania danych, prezentuje P400. Nowy dysk PCIe Gen4 x 4 NVMe w formacie M.2 2280 może pochwalić się niezwykle cienkim profilem, dzięki czemu idealnie sprawdzi się nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale i laptopach, gdzie przestrzeń jest mocno ograniczona.

Dysk bazuje na nowoczesnym kontrolerze i wysokiej jakości kościach pamięci NAND flash. P400 oferuje losowy odczyt 4K do 620 tys. IOPS oraz zapis do 550 tys. IOPS. Sekwencyjny odczyt i zapis to odpowiednio 5000 MB/s i 4800 MB/s, co przekłada się na szybsze działanie komputera - od rozruchu systemu po responsywność podczas ładowania gier lub aplikacji.

Podnieś wydajność swojego systemu dzięki dyskowi półprzewodnikowemu Patriot P400, który zapewnia maksymalną niezawodność, ultracienki profil i łatwą instalację PCIe.

Utrzymanie wysokiej wydajności i stabilności jest możliwe tylko przy niskich temperaturach dysku, dlatego P400 jest wyposażony w grafenowy radiator, który skutecznie rozprasza ciepło podczas intensywnego użytkowania. Udoskonalona osłona termiczna zapewnia lepsze rozpraszanie temperatury, co przekłada się na niezrównaną wydajność podczas intensywnego użytkowania aplikacji.

Wspierany przez 3-letnią gwarancję producenta, dysk Patriot P400 jest niezawodnym wyborem dla entuzjastów PC, zapalonych graczy, twórców treści i profesjonalistów zajmujących się renderowaniem animacji, którzy wymagają ultraszybkiego uruchamiania i natychmiastowego dostępu do danych w celu uzyskania najwyższej produktywności. P400 jest oferowany w wersjach o pojemności 512 GB i 1 TB. Dysk są już dostępne u dystrybutorów i partnerów firmy Patriot.

Sugerowane ceny producenta prezentują się następująco:

512 GB - 429 zł

1 TB - 699 zł