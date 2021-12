Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC - doładowana “sześćdziesiątka” gotowa do gry

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC to konstrukcja dla tych, którzy szukają GPU zdolnego zapewnić płynną rozgrywkę na ekranach 1080p. Więcej rdzeni CUDA i pamięci VRAM względem pierwowzoru powinny zaowocować lepszą wydajnością. Z kolei sprawdzony układ daje nadzieję na lepszą dostępność sprzętu.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC to kompaktowa konstrukcja o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię. Całość ma 240 mm długości, zajmuje dwa sloty i zadowala się pojedynczą 8-pinową wtyczką PCIe. W zamian oferuje 2176 rdzeni CUDA, czyli tyle, co modele z dopiskiem SUPER. Wyrównano także taktowanie, do którego kolejne megaherce dorzuciło Inno3D, podkręcając fabrycznie kartę. W trybie boost ma ona osiągać minimum 1665 MHz.

Na OC bez negatywnych konsekwencji dla kultury pracy i temperatur ma pozwalać chłodzenie Twin X2. Radiator wyposażony w trzy ciepłowody zbiera ciepło ze wszystkich nagrzewających się elementów. Chłodne powietrze pompują przez żeberka dwa wentylatory o średnicy dziewięciu centymetrów. Po drugiej stronie płytki znajduje się usztywniający całość backplate. Posiada on otwory, które ułatwiają odprowadzanie ciepłego powietrza poza konstrukcję karty.

Model Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC, jak nazwa wskazuje, otrzymał 12 GB pamięci VRAM. Są to kości typu GDDR6, taktowane zegarem 14 Gbps. Z GPU łączy je szyna o szerokości 192-bitów, co daje przepustowość 336 GB/s. Pozostaje ona więc na równorzędnym poziomie jak w modelu 2060. Miejsca na tekstury jest jednocześnie dwukrotnie więcej, co może podnieść płynność w pamięciożernych produkcjach, dla których 6 GB już przestało wystarczać.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC powinna pojawiać się w ofertach sklepów już wkrótce. Producent nie podaje sugerowanej ceny detalicznej, jednocześnie skupiając się na zapewnieniu jak najlepszej dostępności.



Dane techniczne:

• procesor graficzny: TU106 (2176 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1665 MHz

• pamięć graficzna: 12 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 14 Gbps

• magistrala: 192-bit

• wyjścia wideo:

o HDMI 2.0b

o 3 x DisplayPort 1.4

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

o długość: 240 mm

o szerokość: 120 mm

o wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 1 x 8-pin, zasilacz min. 550 W