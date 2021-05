Microsoft wydłuża promocję na Surface Pro 7

Teraz popularne urządzenia 2w1 od Microsoft (w zestawie z klawiaturą Type Cover) można kupić nawet do -20% taniej, w zależności od wybranej konfiguracji.

Co więcej – w ramach trwającej jeszcze tylko 3 dni wiosennej akcji promocyjnej – wybrane modele laptopów i urządzeń 2w1 z linii Surface można nabyć w równie atrakcyjnych, promocyjnych cenach. Do 30 czerwca taniej można również zakupić model Surface Laptop 3.

Wszystkie trwające promocje Microsoft Surface:

• do -20% na Surface Pro 7 + klawiatura Type Cover | wszystkie konfiguracje

Promocja trwa do 27 maja

• do -20% na Surface Pro X | wszystkie konfiguracje

Promocja trwa do 13 maja

• do -15% na Surface Book 3 | wszystkie konfiguracje;

Promocja trwa do 13 maja

• od -12% do nawet 30% na Surface Laptop 3

Promocja trwa do 30 czerwca

Lista sklepów objętych promocją: Euro RTV AGD, Media Markt, x-kom, Media Expert, Komputronik.

Surface Pro 7

Urządzenie 2w1 o wydajności laptopa i funkcjach tabletu o przekątnej ekranu 12,3’’. Dołączana klawiatura Type Cover zamienia go w pełnoprawnego laptopa, a po jej odłączeniu i przejście w tryb tabletu – pozwala wygodnie przeglądać media lub oglądać filmy na Netflix’ie. Surface Pro 7 to idealne urządzenie do kreatywnych zastosowań (grafika, ilustracja, odręczne notatki). Jest zgodne z piórem Surface Pen (dostępny opcjonalnie) i posiada dwa popularne złącza USB-C® i USB-A.

Dostępny z procesorami Intel (10 gen.) od i3 do i7 i pamięcią RAM do 16 GB. Przednia kamera 5 MP daje obraz 1080p, a wbudowane dalekosiężne mikrofony studyjne i głośniki z obsługą Dolby® Audio™ dają znakomite efekty i komfort podczas codziennych wideorozmów.

Surface Laptop 3

To lekki i elegancki ultrabook z dotykowym ekranem i procesorem Intela (10 gen.) lub AMD. Dostępny w dwóch rozmiarach ekranu (13,5’’ i 15’’) i pamięcią 8 lub 16 GB RAM. Wyposażony w funkcję fast charging ładuje od 5% do 80% baterii w 60 minut (według deklaracji producenta na pełnej baterii możemy pracować do 11,5 godz.).

Do zastosowań biznesowych i nauki zdalnej, Surface Laptop 3 posiada jeden z najnowszych zestawów do wideorozmów – jasną, przednią kamerę HD 720p ze światłem f/2.0, podwójne dalekosiężne mikrofony studyjne i głośniki Omnisonic z obsługą Dolby® Audio™.

Surface Book 3

Najmocniejsze urządzenie 2w1 z rodziny Surface z niezależną kartą graficzną NVIDIA® GeForce® GTX dla wymagających twórców i użytkowników, którzy cenią ponadprzeciętną wydajność i mobilność w jednym urządzeniu do pracy i rozrywki.

Napędzany czterordzeniowym procesorem Intel® Core™ 10 gen. z pamięcią RAM od 8 do 32 GB zoptymalizowano pod kątem maksymalnej pracy na jednym ładowaniu (do 17,5 godz.). Dotykowy ekran PixelSense™ w dwóch rozmiarach (13,5 lub 15’’) i zagęszczeniu pikseli do 267 PPI (wersja 13,5’’) daje wysokie pokrycie kolorów i współczynnik kontrastu 1600:1. Charakterystyczne dla całej rodziny Surface proporcje ekranu 3:2 – zbliżone do kartki papieru – to także optymalne wartości do wygodnego przeglądania dokumentów czy surfowania po Internecie.

15-calowa jednostka Surface Book 3 to też świetna pozycja dla fanów gier dzięki wbudowanej funkcji Xbox Wireless, która pozwala łączyć laptopa z kontrolerem Xbox.