IRIScan Desk 5 Pro - demo dla klienta nie musi być nudne

Chowanie się za PowerPointem to jedna z popularniejszych form prezentacji. Co jednak, gdy chcemy zaprezentować efekty, które nie są w formie cyfrowej i nie mają poręcznego formatu? Z pomocą przychodzi tu mobilny skaner IRIScan Desk 5 Pro, z którym demo dla klienta może przybrać nieszablonową formę.

Przenośny skaner IRIScan Desk 5 Pro to narzędzie, które dzięki niewielkim rozmiarom można zabrać do domu i ulokować w dogodnym miejscu. Może on więc posłużyć nie tylko podczas pracy stacjonarnej, lecz także zdalnej czy hybrydowej. Jednocześnie mimo kompaktowej formy, obsługuje on cyfryzowanie materiałów w formacie A3 oraz nagrywanie i scalanie obrazu z dwóch kamer - internetowej i zintegrowanej w skanerze.

To z kolei daje nowe możliwości prezentacji treści. Zamiast standardowej prezentacji udostępnianej na ekranie, interesariusze mogą zobaczyć np. fizycznie przygotowane materiały, zamiast wierzyć na słowo. To nie tylko buduje zaufanie, pokazując namacalne rezultaty, lecz także daje możliwość obserwowania np. prototypu czy szkicu w akcji czy śledzenia odręcznie wykonywanych notatek na prezentowanym materiale czy szablonie.

Skaner IRIScan Desk 5 Pro można też wykorzystać do przygotowania tutoriali dla użytkowników czy klientów, zastępując opasłe instrukcje łatwo przyswajalnym materiałem wideo. Jednocześnie w dalszym ciągu IRIScan Desk 5 Pro to narzędzie, którym w razie potrzeby da się scyfryzować do 20 stron na minutę, skonwertować i przetłumaczyć zeskanowany tekst i wyeksportować go do PDF, e-booka w formacie ePub czy audiobooka.

Sprzęt poradzi sobie także z kodami kreskowymi, MRZ czy jako narzędzie do indeksowania paragonów i faktur. Osoby, które chciałyby skorzystać z funkcji oferowanych przez skaner IRIScan Desk 5 Pro mogą nabyć go w polskich sklepach. Jest on wyceniany na około 1450 zł.

Dane techniczne:

IRIScan™ Desk 5 Pro

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo: AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień