Cooler Master: co pokazał producent podczas Summer Summit 2021?

Wakacje to nie czas, żeby próżnować. Cooler Master pokazał szereg nowości wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nowe chłodzenia, zasilacze, akcesoria i peryferia mają wnieść powiew świeżości i dać entuzjastom jeszcze większy wybór.\

Na pierwszy ogień Cooler Master wybrał obudowę NR200P. To kompaktowa konstrukcja dla fanów mocnych PC w niewielkim formacie. Już niebawem do sklepów trafią cztery nowe wersje kolorystyczne - różowa (Flamingo Pink), niebieska (Caribbean Blue), pomarańczowa (Sunset Orange) i fioletowa (Nightshade Purple). Firma poinformowała też o wprowadzeniu linii MAX. Obudowy będą dostarczane z dopasowanym, preinstalowanym chłodzeniem procesora i zasilaczem oraz wstępnie rozprowadzonym okablowaniem.



Chłód w upalne dni

W rezultacie użytkownicy mają dostać szyty na miarę komplet, który pozwoli im cieszyć się optymalnymi osiągami przy minimalnym nakładzie czasu potrzebnym do zbudowania PC. Na fanów blaszaków czekają też nowe chłodzenia. Tradycjonaliści będą mogli sięgnąć po cooler Hyper H6/H6DT z podświetleniem ARGB. Zaoferuje on pełne pokrycie powierzchni procesora i sześć ciepłowodów. W zależności od potrzeb, do wyboru będą wersja z jedną wieżą i pojedynczym śmigłem oraz dwuwieżowa z dwoma wentylatorami.



Dla fanów chłodzenia wodnego przygotowano AiO MasterLiquid ML240P/ML360P Flux. Ich osiągi mają być lepsze dzięki jeszcze lepiej zoptymalizowanemu przepływowi cieczy. Premiery doczeka się też seria Mobius. Będzie się ona wyróżniać połączonymi łopatkami wentylatora, eliminującymi wibracje. Producent chwali się też rękawem pozwalającym na personalizację przewodów chłodzeń AiO. Nowość zawiera trzydzieści diod ARGB, które można kontrolować z poziomu płyt głównych popularnych producentów.

Zastrzyk mocy

Budujący wydajne i efektowne pecety mają do dyspozycji serię zasilaczy XG Platinum. W pełni modularne jednostki wyposażono w śmigła o średnicy 135 mm i funkcję Smart Thermal Control, która ma zapewnić cichą pracę i wyższą trwałość. W serii XG Plus Platinum użytkownicy otrzymują dodatkowo wbudowany wyświetlacz serwujący informacje o parametrach pracy PSU oraz efektowne podświetlenie ARGB. Niezależnie od wariantu, entuzjaści mogą cieszyć się pełną zgodnością ze specyfikacją ATX 2.53.

Modele M1600 i M2000 Platinum to z kolei propozycja dla osób, które szukają czystej mocy w dobrej cenie. Oferują one średnią efektywność na poziomie 94%, w pełni modularne okablowanie i wentylator o średnicy 135 mm.



Wszystko pod kontrolą

Oprócz komponentów do budowy PC, na konferencji Summer Summit 2021 pojawiły się peryferia. Myszki Cooler Master MM730 i MM731 to bezprzewodowe modele korzystające z łączności 2,4 GHz i Bluetooth. Wyposażono je w optyczne sensory o rozdzielczości 19000 DPI i optyczne przełączniki, które mają być trwałe i niezawodne. Również mechaniczna klawiatura CK721 o wielkości 65% standardowej ma łączyć się z komputerem za pomocą hybrydowej łączności bezprzewodowej.



Na tapetę trafiły także dwa pełnowymiarowe zestawy klawiszy. Klawiatury CK351 i CK352 mają być bardziej odporne na kurz i wodę. Zamontowano w nich optyczne przełączniki, których trwałość szacowana jest na ponad 100 milionów wciśnięć. Nie zabrakło przycisków multimedialnych i obowiązkowego podświetlenia RGB, które pozwala na dostosowanie sprzętu do upodobań właściciela.

Centrum dowodzenia

Fotel Motion 1 stworzony we współpracy z D-Box ma przenieść doświadczenia znane z kin 4D pod strzechy. Wyposażony w silnik haptyczny ma doskonale sprawdzić się zarówno jako krzesło do pracy, jak i zabawy. Z kolei model Hybrid 1 ma łączyć zalety wygodnych foteli biurowych z fotelami wyścigowymi. Stworzony dla osób, które spędzają przed ekranem długie godziny ma wyróżniać się możliwościami dostosowania do preferencji i zapewniać maksymalną możliwą wentylację.



Producent pokazał też stację roboczą GamePod stworzoną z myślą o pełnej immersji. Półzamknięta przestrzeń biurka jest zamknięta w zautomatyzowanej, zmotoryzowanej kopule wahadłowej. W środku mieści się do trzech monitorów 27”, a wbudowane głośniki mają zapewniać realistyczny dźwięk przestrzenny, odwzorowując scenę bez potrzeby sięgania po słuchawki. Stanowisko jest kompatybilne zarówno z PC jak i konsolami.



Na Summer Summit 2021 Cooler Master przygotował też paletę nowych monitorów. Wśród nich znajdują się modele z panelami IPS o czasach reakcji na poziomie 1 milisekundy i częstotliwości odświeżania równej 165 Hz oraz 240 Hz. Dla streamerów z kolei zapowiedziano StreamEnjin. Jest to przenośne urządzenie, które pozwala na edycję i przełączanie wejść podczas transmisji. Wspiera ono także tworzenie i dostarczanie streamów do wielu CDN-ów wraz z ośmioma wstępnie ustawionymi scenami.