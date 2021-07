Nowa oferta Kingston FURY już dostępna!

Kingston FURY, dział firmy Kingston Technology Europe Co LLP, spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, poinformował o rozpoczęciu sprzedaży nowej serii wydajnych modułów pamięci o nazwach Kingston FURY™ Renegade, Kingston FURY Beast i Kingston FURY Impact. Pasjonaci komputerów i gracze mogą teraz modernizować swoje systemy stosownie do indywidualnych wymagań, wykorzystując moduły pamięci DDR4 z podświetleniem RGB, DDR4 bez podświetlenia RGB lub DDR3.

Kingston FURY Renegade DDR4 RGB1 to doskonała oferta dla graczy, którym zależy na maksymalizacji wydajności. Umożliwia zwiększenie liczby ramek na sekundę, płynną transmisję strumieniową oraz edytowanie znakomitych materiałów wideo. Nowe moduły pamięci mają częstotliwość taktowania wynoszącą nawet 4600 MHz2 oraz minimalne opóźnienia (CL15-CL19). W dynamicznym podświetleniu RGB wykorzystano opatentowaną przez Kingston FURY technologię Infrared Sync Technology™, która zapewnia płynność i synchronizację efektów świetlnych. Moduł Kingston FURY Renegade DDR4, wyróżniający się czarnym rozpraszaczem ciepła o wyrazistej stylistyce i dopasowaną kolorystycznie czarną płytą PCB, zapewnia wyjątkowo dużą częstotliwość taktowania (5333 MHz2) i małe opóźnienia (CL13-CL20). Oba modele mają certyfikaty Intel® XMP oraz profile zoptymalizowane pod kątem najnowszych układów Intela. Wystarczy wybrać ręcznie konfigurowany profil w systemie BIOS, aby zasiać strach w sercach przeciwników! Pamięć ta jest dostępna w pojedynczych modułach o pojemności 8 GB – 32 GB oraz w zestawach po 2, 4 lub 8 sztuk, o łącznej pojemności do 256 GB.

Moduły Kingston FURY Beast DDR4 RGB i Kingston FURY Beast DDR4 z częstotliwością taktowania do 3733 MHz i opóźnieniami na poziomie CL15–19 umożliwiają znaczne zwiększenie wydajności systemów na potrzeby gier, edycji nagrań wideo i renderowania. Użytkownicy pragnący w ekonomiczny sposób zmodernizować swoje komputery mogą wybrać pamięć Kingston FURY Beast DDR4 RGB, aby cieszyć się płynną grą i wspaniałymi efektami świetlnymi. Pamięć ta jest dostępna w pojedynczych modułach o pojemności 8 GB – 32 GB oraz zestawach po 16 GB – 128 GB. Inna opcja to Kingston FURY Beast DDR4 ― model z prostym i stylowym rozpraszaczem ciepła, dostępny w pojedynczych modułach o pojemności 4 GB – 32 GB lub pakietach po 8 GB – 128 GB. Oba powyższe produkty są wyposażone w funkcję typu Plug&Play („podłącz i pracuj”), która umożliwia automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania do 2666 MHz3. Mają też certyfikaty Intel XMP Ready i Ready for AMD Ryzen™. Ponadto dostępne są zestawy pamięci DDR3.

Użytkownik może wyposażyć swój notebook lub mały komputer w pamięć SODIMM Kingston FURY Impact, aby ograniczyć do minimum opóźnienia i zobaczyć na ekranie jeszcze więcej szczegółów. Moduł pamięci Kingston FURY Impact DDR4 ma certyfikaty Intel XMP Ready i Ready for AMD Ryzen dla maksymalnej pojemności 64 GB oraz funkcję Plug&Play pozwalającą na automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania do największej opublikowanej wartości (maksymalnie 3200 MHz3). Obsługuje najnowsze technologie procesorów Intel i AMD. Można zainstalować czarną płytę PCB o eleganckim kształcie, aby bezproblemowo zwiększać wydajność komputera bez konieczności wykonywania jakichkolwiek operacji w systemie BIOS. Niskonapięciowy (1,2 V) moduł pamięci Kingston FURY Impact DDR4 pozwala uzyskać wydajny, cichy i efektywnie chłodzony system. Moduły DDR3 są również dostępne w wersjach z częstotliwością taktowania do 1866 MHz.

„Bardzo nas cieszy, że dzięki Kingston FURY możemy nadal spełnić oczekiwania graczy i pasjonatów technologii komputerowych, dostarczając im te same wydajne moduły pamięci i zapewniając odpowiednią obsługę” ― mówi Iwona Zalewska, DRAM business manager w Kingston EMEA. „Kingston FURY ma odpowiednie produkty zarówno dla tych osób, które chcą w łatwy i budżetowy sposób usprawnić system, jak i dla tych, które chcą zmaksymalizować jego możliwości, żeby uzyskać możliwie najlepsze wrażenia podczas grania”.

Nowa seria modułów pamięci DRAM Kingston FURY łączy to, co najlepsze: znakomitą wydajność i maksymalną niezawodność. Wszystkie modele zostały poddane kompleksowym testom fabrycznym przy maksymalnej szybkości i mają bezterminową gwarancję. Firma wykorzystała w nich ponad 30 lat doświadczenia.