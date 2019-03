IRIScan Desk 5 - skanowanie w nietypowej formie

Zwykle, kiedy chcemy zeskanować treść znajdującą się na dużych arkuszach, potrzebujemy przynajmniej tak samo obszernego skanera. Desk 5 marki IRIScan nakazuje nam porzucenie tego ograniczenia. Należący do koncernu Canon IRIScan nie po raz pierwszy zaskakuje podejściem do łączenia świata papierowych dokumentów z cyfrową rzeczywistością.

Model IRIScan Desk 5 nie ma typowej budowy płaskiego skanera biurkowego. Zamiast tego składa się z dość obszernej maty oraz ramienia na którym znajdują się czujniki. Sposób rejestrowania obrazu przypomina działanie aparatu fotograficznego. Charakterystyczna budowa Desk 5 pozwala na to, czego zwykłe skanery biurkowe nie potrafią. W łatwy sposób przeskanujemy książki, czasopisma czy zbindowane dokumenty, bez konieczności zaginania i dociskania papieru.

Producent zachwala, że IRISCan Desk 5 jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie liczy się szybkość. Szpitale, urzędy, lotniska - zamiast używania skanera w tradycyjnej formie, wystarczy położyć dokument, np. dowód osobisty na macie i nacisnąć przycisk. Szybkość, z jaką nowy produkt IRIScan “czyta” kolejne dokumenty jest dość wysoka. Dla osób, korzystających ze skanera w bardziej typowy dla użytkowników domowych sposób, dodatkową zaletą będzie możliwość skanowania książek wprost do formatu ePUB.

Skaner Desk 5 może obsłużyć arkusze do wielkości A4. Wykorzystuje przy tym sensor o rozdzielczości 8 megapikseli (3264 x 2448). Urządzenie zasilane jest za pomocą portu USB.

IRIScan Desk 5 wyceniono na ok. 860 zł.

Dane techniczne:

* Sensor: 8.0 MP CMOS

* Maksymalna rozdzielczość: 3264 x 2448

* Wielkość dokumentów: do A4 (297 x 210 mm)

* Szybkość: 1,5 sekundy na 1 stronę w kolorze

* Doświetlenie: 4 diody LED

* Tryby kolorystyczne: kolorowy / monochromatyczny, odcienie szarości

* Złącza: USB 2.0 typu B (do połączenia z PC i zasilania); USB 2.0 typu A (dla rozszerzeń USB)

* Formaty plików: JPG, PDF (Image), PDF (Searchable), PDF (Txt), Word, Txt, Excel, ePUB

* Wymiary: 267 x 85 x 75 mm (złożony); 267 x 85 x 221 mm (gotowy do pracy)

* Masa: 780 gramów

* Rekomendowana liczba dziennych skanowań: 500