Funkcjonalny TP-Link Neffos C5 Plus z wyświetlaczem 18:9 i Androidem Go

TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy smartfon Neffos C5 Plus. To połączenie klasycznego designu, ciekawych rozwiązań i przyjaznego oprogramowania. C5 Plus jest następcą popularnego Neffosa C5A i może pochwalić się większą wydajnością oraz ekranem FullView 18:9. Najnowszy smartfon został stworzony z myślą o tych, dla których priorytetem jest funkcjonalność w najlepszej cenie. Objęty jest 24 miesięczną gwarancją door-to-door i będzie sprzedawany w zestawie wraz z sylikonowym etui oraz folią ochronną.

- Neffos C5 Plus będzie dostępny na rynku w trzech konfiguracjach pamięci. W pierwszej kolejności do sklepów trafią wersje 1 GB RAM, 16 GB ROM oraz 1GB RAM, 8 GB ROM. W kolejnych tygodniach dołączy model wyposażony w 512 MB RAM i 8 GB ROM. Użytkownicy nie muszą się obawiać, że przy takiej specyfikacji technicznej nie osiągną płynnej pracy systemu, bowiem model C5 Plus jest pracuje w oparciu o system Android Go z lżejszymi wersjami popularnych aplikacji. – wyjaśnia Logan Yao, dyrektor polskiego oddziału TP-Link Neffos.

Android Oreo 8.1 Go przekłada się na płynne działanie urządzenia, zwiększone bezpieczeństwo oraz szybkie aktualizacje systemu. Ta wersja Androida powstała z myślą o przyśpieszeniu pracy budżetowych smartfonów z mniejszą pamięcią RAM – otwierają one aplikacje o 15 procent szybciej niż w przypadku, gdyby posługiwały się klasyczną wersji Androida. Przy mobilnej transmisji, automatycznie włączona zostaje opcja oszczędzania danych. System posiada także odchudzone wersje popularnych aplikacji takich jak YouTube Go czy Mapy Go.

W budżetowym modelu TP-Link Neffos C5 Plus zachowany został minimalistyczny design poprzednika. Ergonomiczna budowa smartfona sprawia, że urządzenie jest poręczne i wygodne w użytkowaniu. Zaletą nowego Neffosa jest jakość obrazu. Smartfon, z jasnym i doskonale oddającym rzeczywiste kolory wyświetlaczem, zdecydowanie podnosi poprzeczkę w swojej kategorii. Producent wyposażył go w pokaźny 5,34-calowy ekran FullView o rozdzielczości 960x480px i proporcjach 18:9, które w przypadku C5 Plus stanowią dobry stosunek powierzchni wyświetlacza do obudowy. Zastosowany tu wydłużony ekran zapewnia lepsze wrażenia wizualne, co jest szczególnie odczuwalne przy graniu czy oglądaniu wideo w rozdzielczości natywnej. Pisanie i czytanie długich maili czy artykułów na dużym ekranie jest zdecydowanie wygodniejsze.

Neffos C5 Plus obsługuje połączenia 3G. Posiada dwa sloty na karty SIM i osobny na kartę microSD, z którą można rozszerzyć pamięć na dane do 64GB. Urządzenie obsługuje funkcję dual-standby oraz inne opcje łączności, takie jak: Wi-Fi czy Bluetooth, udoskonalone przez TP-Link w celu uzyskania optymalnej prędkości i stabilnego połączenia. C5 Plus zapewnia lepszą niż poprzedzający go model, jakość dźwięku.

Bateria o pojemności 2200mAh w najnowszym modelu od TP-Linka z pewnością wystarczy do całodziennego używania smartfona – wysyłania wiadomości, grania i przeglądania sieci – bez potrzeby doładowania. Użytkownik może wykorzystać także tryb oszczędzania baterii, który przedłuża czas pracy urządzenia.

Na pokładzie Neffosa C5 Plus znajduje się tylny aparat 5Mpx i tryby takie jak HDR, Seria czy Panorama, które ułatwiają wykonywanie zdjęć w różnych okolicznościach, bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Z myślą o selfie, Neffos wyposażył C5 Plus w przednią kamerę 2Mpx oraz autorski tryb upiększania.

W Polsce w pierwszej kolejności dostępne będą wersje Neffos C5 Plus w kolorze szarym w konfiguracji 1GB RAM / 8GB ROM oraz 1 GB RAM / 16 GB ROM. Docelowo pojawią się także kolejne wersje kolorystyczne: czerwona i niebieska oraz konfiguracja 512 MB RAM / 8 GB ROM. Smartfony użytkownicy otrzymają w zestawie wraz z sylikonowym etui i folią ochronną.

Przybliżone ceny detaliczne TP-Link Neffosa C5 Plus:

• 512 MB/8 GB – cena zostanie ujawniona w momencie wprowadzania modelu do sprzedaży

• 1 GB/8 GB – od ok. 279 zł

• 1 GB/16 GB – od ok. 319 zł