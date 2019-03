Kingston Technology wprowadza na rynek nowe dyski SSD Data Center 500

Firma Kingston Digital Europe Co LLP poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej serii dysków SSD klasy korporacyjnej Data Center 500. Kingston Digital Europe Co LLP to spółka stowarzyszona przedsiębiorstwa Kingston Technology Company Inc., będącego liderem wśród dostawców pamięci i rozwiązań technologicznych, specjalizująca się w urządzeniach pamięci flash. Dysk DC500R jest zoptymalizowany pod kątem aplikacji wymagających dużej wydajności operacji odczytu, a DC500M ― pod kątem obciążeń mieszanych. Oba te modele spełniają rygorystyczne wymagania firmy Kingston w zakresie gwarantowania jakości usług (QoS), dotyczące zapewnienia przewidywalnego wskaźnika losowych operacji wejścia-wyjścia oraz przewidywalnych, niewielkich opóźnień dla szerokiego zakresu obciążeń wymagających dużej wydajności operacji odczytu i zapisu.

Dysk DC500R nadaje się idealnie do zastosowań wymagających intensywnego odczytu, takich jak proces startu, serwery WWW, infrastruktura wirtualnych pulpitów, operacyjne bazy danych i analizy w czasie rzeczywistym. Spójna wydajność układu wejścia-wyjścia i spójne opóźnienia umożliwiają dostawcom usług w chmurze i architektom pamięci masowych definiowanych programowo zagwarantowanie jakości usług dostosowanej do wymagających środowisk, które intensywnie wykorzystują operacje odczytu. Dysk DC500R z liczbą zapisów dysku dziennie (DWPD) równą 0,5 ułatwia administratorom systemów informatycznych maksymalizację zwrotu z inwestycji w sprzęt pamięci masowej, a ponadto zapewnia znakomitą wydajność, wytrzymałość i niezawodność.

Model DC500M został zaprojektowany z myślą o obciążeniach mieszanych i aplikacjach, które mają bardziej wyrównane wskaźniki żądań zapisu i odczytu układu wejścia-wyjścia na dysku SSD. To znakomity dysk dla dostawców usług w chmurze i architektów pamięci masowej definiowanej programowo, którzy potrzebują elastycznej infrastruktury umożliwiającej efektywne dostosowywanie obciążeń transakcyjnych i zarządzenie nimi. Obciążenia takie obejmują sztuczną inteligencję, analizę wielkich zbiorów danych (big data), przetwarzanie w chmurze, aplikacje baz danych, hurtownie danych, uczenie maszynowe i operacyjne bazy danych. Dysk DC500M ze wskaźnikiem wytrzymałości równym 1,3 DWPD nadaje się idealnie do serwerów stelażowych o dużej mocy obliczeniowej (w celu modernizacji napędów wewnętrznych), jak również do hiperskalowalnych serwerów w centrach przetwarzania danych. Mogą go również wykorzystać dostawcy usług w chmurze, którzy potrzebują wydajnych, lecz ekonomicznych podsystemów pamięci masowej.

„80% wszystkich dysków SSD klasy korporacyjnej wdrożonych w centrach przetwarzania danych wymaga liczby zapisów dziennie (DWPD) mniejszej od jednego” ― mówi Gregory Wong, president and principal analyst w Forward Insights. „Ponieważ centra przetwarzania danych poszukują optymalnej równowagi między trwałością wymaganą przez aplikacje, a pojemnością i kosztami, należy się spodziewać kontynuacji tego trendu”.

„Gwarantowanie jakości usług w dysku SSD klasy korporacyjnej ma ogromne znaczenie w przypadku aplikacji obliczeniowych w chmurze, które wymagają przewidywalnych poziomów wydajności pamięci masowej oraz dotrzymania zawartych z klientami umów o poziom usług. Nowe dyski SSD serii DC500 zapewniają znakomitą wydajność aplikacji działających w centrach przetwarzania danych, które intensywnie wykorzystują moc obliczeniową, na wszystkich etapach ― od tworzenia aplikacji po obsługę użytkownika końcowego” ― komentuje Tony Hollingsbee, SSD business manager w Kingston w regionie EMEA. „Z myślą o bezpieczeństwie danych użytkowników dysk DC500 został wyposażony w kompleksowe zabezpieczenie ścieżki danych oraz rozwiązanie chroniące przed skutkami nagłej utraty zasilania. Jest to optymalne rozwiązanie pamięci masowej do centrów przetwarzania danych. Nie tylko spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące gwarantowania jakości usług, lecz także zapewnia niezawodność klasy korporacyjnej oraz znakomite wsparcie przed- i posprzedażne, z jakiego znana jest firma Kingston”.

Dyski serii Data Center 500 są dostępne w wersjach o pojemności 480 GB, 960 GB, 1,92 TB i 3,84 TB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie http://www.kingston.com/pl.