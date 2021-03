Internet - znak naszych czasów?

Czy znasz kogoś, kto wyobraża sobie dzisiaj życie bez Internetu? Z pewnością trudno byłoby znaleźć taką osobę. Jednak pamiętajmy, że nie zawsze tak było. Początki Internetu sięgają lat 70-tych XX wieku. Wówczas zaczęły powstawać pierwsze komunikatory internetowe. Twórcą pierwszej strony internetowej WWW (WorldWideWeb) był Tim Berners – Lee. Na przeglądarkę internetową trzeba było poczekać aż do 1990 r. Kolejne lata przyniosły coraz bardziej dynamiczne zmiany. Czym jest Internet obecnie?

Dla wielu z pewnością źródłem codziennych informacji, edukacji, zabawy. Medium, bez którego współczesne pokolenie nastolatków nie wyobraża sobie dnia. Do tego grona należą ludzie, którzy każdy kolejny dzień rozpoczynają sprawdzeniem poczty mailowej, popularnych portali społecznościowych czy wiadomości.

Tradycyjna gazeta, kupowana codziennie rano

w kiosku przez naszych dziadków, została zastąpiona szeregiem stron internetowych, przepełnionych aktualnościami zarówno z kraju, jak i ze świata. Internet to potężna sieć informacji, dostępna dla każdego, prawie w każdym miejscu, gdziekolwiek tyko się znajdziemy. Rozsądne czerpanie z jej możliwości z pewnością niesie za sobą ogrom korzyści. Obecnie, kiedy edukacja czy praca często odbywa się w formie zdalnej, z dala od biura czy szkoły tym bardziej istotna jest dobra jakość tego „połączenia ze światem".

Chociaż Internet to odpowiedź na ludzką potrzebę poznawania rzeczy i rozwoju to jednak pamiętać należy, że poza tym, iż jest dla wielu osób narzędziem pracy czy znaczącym ułatwieniem w komunikacji, to jednak z jego używaniem wiążą się pewne zagrożenia. Wśród nich choćby, często w ostatnich latach diagnozowane, uzależnienie od sieci. Co robić, aby nie stało się ono naszym udziałem? Z pewnością przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że uzależnienie od Internetu należy traktować tak jak każdy inny nałóg. Zbyt duża ilość czasu spędzanego na korzystaniu z portali społecznościowych czy zakupach lub grach on-line, wszystko to składowe uzależnienia. Jak to najczęściej w życiu bywa, łatwiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto kontrolować czas spędzany przed ekranem komputera.

Świat pędzi do przodu, a wraz z nim rozwija się technologia. Nie zatrzymujmy tego pędu, postarajmy się tyko korzystać z jego dobrodziejstw rozsądnie i z umiarem.