Desktopowe przełączniki 2,5G w ofercie TP-Link

TP-Link wprowadza na rynek dwa nowe, desktopowe przełączniki 2,5G, które umożliwiają rozbudowę domowej lub firmowej sieci w prosty i szybki sposób. Dzięki zastosowanym portom 2,5G urządzenia TL-SG108-M2 oraz TL-SG105-M2 pozwalają w pełni wykorzystać przepustowość sieci oraz zwiększyć wydajność podłączonych do niej urządzeń.

Wyposażone w osiem (TL-SG108-M2) oraz pięć (TL-SG105-M2) portów 2,5G przełączniki zwiększają przepustowość sieci i umożliwiają błyskawiczne przesyłanie dużych plików. Użytkownicy sieci domowej, czy biurowej, korzystając z funkcji QoS 802.1p i DSCP bez problemu prześlą pliki podatne na opóźnienia i wymagające dużego pasma transmisji, takie jak na przykład pliki multimedialne, graficzne, CGI lub CAD.

Obydwa modele są wstecznie kompatybilne ze starszymi urządzeniami wyposażonymi w karty sieciowe

o prędkościach 100 Mb/s oraz 1 Gb/s, a autonegocja sprawia, że urządzenia automatycznie wykrywają jakość łącza i inteligentnie dostosowują prędkości w celu zapewnienia optymalnego działania urządzeń, takich jak urządzenia typu NAS, serwery, karty sieciowe, konsole do gier, sprzęty do obsługi gier VR, punkty dostępowe WiFi 6 2,5 G i wiele innych.

TL-SG105-M2 oraz TL-SG108-M2 doskonale sprawdzą się zarówno do pracy w małym biurze jak

i w zaciszu domowym. Dzięki portom 2,5G oferowanym przez switche można błyskawicznie nawiązywać połączenia ze stacjami roboczymi, komputerami stacjonarnymi oraz punktami dostępowymi z obsługą WiFi 6. Duże prędkości transferu pozwalają na sprawną pracę m.in. na szybkie tworzenie kopii zapasowych plików, które można przechowywać na serwerze NAS.

Co ważne, przełączniki są w pełni kompatybilne ze standardowymi kablami Ethernet kat. 5e. Dzięki temu, by cieszyć się prędkościami transmisji 2,5 Gb/s, użytkownik nie musi wymieniać okablowania na przewody kat. 6 i nie naraża się na dodatkowe koszty. Ekonomiczne jest także ich użytkowanie – model TL-SG105-M2 maksymalnie zużywa 12,11W energii, natomiast TL-SG108-M2 15,65W.

Dodatkowe atuty obu przełączników to nowoczesna konstrukcja bezwentylatorowa, która zapewnia

cichą pracę, bardzo skuteczny rozpraszacz ciepła oraz wytrzymała obudowa z metalu. Oba switche mają opcje montażu na blacie lub na ścianie – w zależności od potrzeb i upodobań.

Oba urządzenia wykorzystują rozwiązania Plug and Play, które sprawiają, że są one bardzo łatwe

w użytkowaniu. Ich instalacja jest niezwykle szybka i prosta, a konfiguracja nie jest wymagana. Takie udogodnienie z pewnością przypadnie do gustu osobom, które nie lubią tracić czasu i cenią sobie możliwość natychmiastowej gotowości urządzeń do pracy.