SOUNDBAR AMBEO: USŁYSZ, ŻEBY UWIERZYĆ

Firma Sennheiser, specjalizująca się w rozwiązaniach audio najwyższej jakości, już w maju wprowadzi do sprzedaży soundbar AMBEO. Wciągający dźwięk 5.1.4 i głęboki bas pozwalają zanurzyć się w niewiarygodnie realistycznym świecie trójwymiarowego brzmienia, które zaciera granicę pomiędzy odtwarzaniem a rzeczywistością. A wszystko za sprawą eleganckiego urządzenia typu „all-in-one”.

Technologia AMBEO 3D dostarcza niezwykłe rozwiązania audio, które zapewniają najwyższą jakość przechwytywania i odtwarzania dźwięku – teraz do odsłuchania także z poziomu kanapy w salonie.

– Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem soundbaru AMBEO do nowej dla nas kategorii głośników kina domowego. Stworzyliśmy go z ambicją zaprezentowania jednego z najlepszych rozwiązań na rynku – eleganckiego, uniwersalnego sprzętu dla tych, którzy szukają wciągającej, trójwymiarowej audiofilskiej rozrywki w domu – powiedział Stephane Hareau, globalny kierownik ds. produktów konsumenckich w Sennheiser.

Soundbar AMBEO jest wyposażony w 13 głośników i najnowszą technologię wirtualizacji, opracowaną wspólnie z Fraunhofer IIS.

– Wierzymy, że soundbar AMBEO wyznaczy nową, referencyjną jakość domowego audio. Zapewnia przestrzenny dźwięk 5.1.4 i mocny bas bez potrzeby podłączania dodatkowych głośników lub zewnętrznego subwoofera. – dodaje Maximilian Voigt, Product Manager w firmie Sennheiser.

Idealnie dopasowany do każdego pomieszczenia

Niezależnie od wybranego rodzaju rozrywki – oglądanie filmu, meczu piłki nożnej czy słuchanie muzyki – aby umieścić użytkownika w samym centrum, soundbar AMBEO optymalizuje dźwięk dla poszczególnych pomieszczeń oraz preferowanego miejsca odsłuchu. Kalibracja jest całkowicie intuicyjna, ponieważ automatycznie dostosowuje i optymalizuje akustykę za pomocą dołączonego mikrofonu zewnętrznego.

Ekscytująca rozrywka w domu

Soundbar AMBEO jest kompatybilny z Dolby Atmos, MPEG-H i DTS: X. Dzięki technologii Upmix może również odtwarzać stereo i 5.1 z oszałamiającym efektem 3D. Sprzęt oferuje pięć różnych ustawień wstępnych – film, muzyka, sport, aktualności i neutralny – dostosowanych do różnych typów odtwarzanej treści, które precyzyjnie dopasowują zarówno częstotliwości, jak i właściwości dźwięku 3D.

Inteligentny i intuicyjny

Z systemem AMBEO można połączyć się za pośrednictwem Google Chromecast, Bluetooth i HDMI eARC / CEC. Sprzęt posiada także trzy dodatkowe wejścia HDMI, wejście optyczne i wejście AUX (RCA).

Sennheiser przemyślał każdą interakcję z soundbarem tak, aby była prosta i intuicyjna. Dzięki aplikacji Smart Control dla systemów iOS i Android, użytkownik może dostosować ustawienia akustyczne do indywidualnych preferencji. Słuchacz ma do dyspozycji personalizację dźwięku za pomocą korektora oraz trzy różne tryby AMBEO – light, standard i boost. Nowe funkcje będą dodawane do soundbaru za pośrednictwem WiFi i aktualizacji aplikacji.

Soundbar AMBEO będzie dostępny od maja 2019 roku w katalogowej cenie detalicznej 10499 zł.