Inno3D: kompaktowe chłodzenie GeForce GTX 1050 (1-slot Edition)

Małe komputery zawsze musiały radzić sobie z problemem doboru podzespołów, a w szczególności kart graficznych. Na szczęście z pomocą przychodzi Inno3D i ich jednoslotowa karta GeForce GTX 1050.



GTX 1050 (1-slot Edition) to, jak można się domyślić, karta graficzna zajmująca w obudowie jeden slot (najczęściej są to 2 sloty), przy czym długość karty to 211 milimetrów. Za schładzanie konstrukcji odpowiada aluminiowy radiator oraz jeden wentylator.



Karta jest wyposażona w 2 GB pamięci VRAM, a producent postanowił pozostawić fabryczne zegary - 1455 MHz dla rdzenia graficznego oraz 7000 MHz dla pamięci. Układ graficzny oparty na architekturze Pascal ma do dyspozycji 640 rdzeni CUDA.

Inno3D GeForce GTX 1050 (1-slot Edition) posiada trzy wyjścia audio:

• Dual Link DVI-D

• HDMI 2.0b

• DisplayPort 1.4

Do poprawnej pracy karty graficznej nie jest wymagane dodatkowe złącza zasilania.

Tak zaprojektowana karta, ze względu na swoje kompaktowe chłodzenie, może zdobyć uznanie wśród zwolenników niewielkich komputerów. Karty serii GTX 1050 znane są z niskich temperatur pracy, więc w tym przypadku 1-slotowe chłodzenie może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Cena produktu wynosi około 570 zł.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1455

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1354

• Złącza: DL-DVI-D, HDMI 2.0b , DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 2 GB

• CUDA: 640

• Rekomendowana moc zasilacza: 400W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 211

• Wysokość karty [mm]: 99,8