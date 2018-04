IRIScan Book 3: łatwe i szybkie skanowanie książek i artykułów

To, że studenci muszą skanować w czasie studiów tysiące stron, nikogo nie dziwi. Jest też np. wiele osób posiadających bogatą kolekcję gazet, które chętnie zamieniłyby stos makulatury na cyfrowe kopie. To tylko dwie z wielu innych grup, których przedstawiciele powinni się zainteresować IRIScan Book 3 - urządzeniem przeznaczonym do skanowania m.in. książek, magazynów, listów czy dokumentów.

Opisywany skaner to ekonomiczna wersja IRIScan Book 5. Po modelu oznaczonym cyfrą 3 użytkownik nadal może spodziewać się prostej i intuicyjnej obsługi: zeskanowanie kartki wymaga jedynie włączenia urządzenia i przejechania nim po wybranej stronie.

Zawsze gotowy do pracy

Niewielkie wymiary IRIScan Book 3 gwarantują bezproblemowy transport urządzenia. Co ważne, skaner nie musi być podłączony do komputera, a zeskanowany plik można zapisać na dołączonej do zestawu karcie MicroSD. Użytkownik może też sprawdzić jakość zeskanowanej strony na niewielkim wyświetlaczu, by w razie czego jeszcze raz skorzystać z urządzenia IRIS.

Szybko i dobrze

Urządzenie skanuje w rozdzielczościach 300, 600 lub 900 DPI. Wystarczą dwie sekundy by IRIScan Book 3 zeskanował czarno-biały tekst. Łatwo więc obliczyć, iż skaner IRIS powinien szybko uporać się nawet z większą ilością stron.

Gdy trzeba wprowadzić drobne poprawki…

Po zeskanowaniu strony użytkownik może zapisać dokument jako plik PDF lub JPEG. Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem Readiris Pro 12, które pozwala zamienić plik na edytowalny dokument z pakietu Microsoft Office.

Skaner IRIScan Book 3 kosztuje około 370 zł.



Dane techniczne:

• Rozdzielczość: 300/600/900 DPI

• Czujnik obrazu: kolorowy czujnik kontaktowy obrazu A4

• Format plików: JPEG i PDF

• Pamięć zewnętrzna: karta microSD/microSDHC do 32GB

• Baterie: trzy baterie alkaliczne AAA

• Żywotność baterii (skanowanie na kartę MicroSD): 550 stron (A4, 300 DPI, kolor)

• Złącze USB: 2.0

• Wymiary: 2,2 x 25,7 x 3,5 cm