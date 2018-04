Zakup gotowego zestawu komputerowego jeszcze nigdy nie był tak opłacalny, jak teraz. Skonfigurowane z myślą o graczach i rozsądnie wycenione komputery Lenovo Legion Y720 Tower są bardzo ciekawą propozycją w dobie rosnących w zawrotnym tempie cen kart graficznych.

Jakiś czas temu w ofercie polskich sklepów pojawiły się niedrogie komputery Lenovo Legion Y520 Tower. Marka Lenovo Legion przygotowała także alternatywę dla bardziej wymagających graczy, w postaci desktopów Lenovo Legion Y720 Tower, które również są już dostępne w sprzedaży. W swojej najwydajniejszej konfiguracji oferują one wydajność niezbędną do grania w najnowsze gry w rozdzielczości Full HD, 2K, a w przypadku niektórych tytułów także w 4K



O wysoką wydajność komputerów Lenovo Legion Y720 Tower dbają procesory Intel®Core™ i5-7400 7. generacji i Intel®Core™ i7-7700 7. generacji, współpracujące nawet z 32 GB pamięci RAM DDR4. Alternatywnie, gracze zdecydować się mogą na warianty z procesorami AMD Ryzen™ 7 1800X lub AMD Ryzen™ 5. W tym wypadku konfiguracje współpracują maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR4. Warto zwrócić uwagę na fakt, że płyty główne w komputerach Lenovo Legion Y720 Tower obsługują maksymalnie 64 GB pamięci RAM.



W zależności od indywidualnych preferencji, gracze wybierać mogą pomiędzy układami graficznymi firm NVIDIA oraz AMD. Dla mniej wymagających miłośników gier przygotowano karty graficzne NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti oraz AMD Radeon™ RX570 4/8 GB, które zagwarantują możliwość zabawy w wysokich ustawieniach graficznych, w rozdzielczości Full HD. Gracze oczekujący jeszcze większej mocy obliczeniowej mogą postawić na układ NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6 GB. Umożliwia on nie tylko korzystanie z najpopularniejszych gogli VR, takich jak Oculus Rift lub HTC Vive, ale także pozwala na płynną rozgrywkę w najwyższych ustawieniach graficznych w rozdzielczości Full HD, a także 2K (2560x1440 pikseli). Na najbardziej wymagających graczy czeka zestaw z układem NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8 GB, który w niektórych grach pozwoli nawet na płynne wyświetlanie grafiki w rozdzielczości 4K.



Dopełnieniem specyfikacji technicznej poszczególnych komputerów są dyski twarde SATA o pojemności do 2 TB oraz szybkie dyski SSD PCIe o pojemności 512 GB. Dzięki opcjonalnej pamięci Intel® Optane™ możliwe jest połączenie dysków SSD i HDD w jeden wolumin, w celu zwiększenia wydajności pracy dysku talerzowego. Na dyskach SSD instalowany jest system operacyjny Windows 10 Home w wersji 64-bitowej, który uruchamia się dosłownie kilka sekund. Na dysku SSD warto zainstalować wybrane gry - dzięki temu czas wczytywania się poziomów diametralnie się skróci.

Gracze docenią obecność karty sieciowej oferującej Wi-Fi 802.11ac 2x2 i gigabitowy Ethernet. Praktycznym dodatkiem jest również moduł Bluetooth® 4.0, pozwalający wygodnie połączyć z komputerem urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet.



Komputery Lenovo Legion Y720 Tower zamknięte są w obudowach o wymiarach 478.9 x 503.5 x 206.4 milimetra. Oferują one przestrzeń niezbędną do efektywnej cyrkulacji powietrza i prawidłowego chłodzenia znajdujących się w niej podzespołów. Marka Lenovo Legion zagwarantowała beznarzędziowy dostęp do poszczególnych elementów konstrukcji - dzięki temu gracze w wygodny sposób mogą wymienić kartę graficzną, pamięć RAM lub dyski. Dodatkiem poprawiającym walory wizualne obudowy jest czerwone, regulowane podświetlenie.





Obudowy desktopów Lenovo Legion Y720 Tower otrzymały certyfikat Oculus, gdyż oferują bardzo bogaty zestaw złączy na przednim panelu, umożliwiający bezproblemowe podłączenie gogli VR. Znajdziemy tam 2 złącza USB 3.0, 2 złącza USB 2.0 i nowoczesny port USB Typu C. Oprócz nich, gracze skorzystać mogą także z czytnika kart pamięci 7w1 oraz gniazda mikrofonowego i słuchawkowego.



Komputery Lenovo Legion Y720 Tower dostępne są w sklepach w cenach od 4099 złotych.

Specyfikacja komputerów Lenovo Legion Y720 Tower:

Procesor:

• Intel®Core™ i7-7700 7. generacji

• Intel®Core™ i5-7400 7. Generacji

• AMD Ryzen™ 7 1800X

• AMD Ryzen™ 5

Karta grafiki:

• NVIDIA® GeForce® GTX-1070 8 GB

• NVIDIA® GeForce® GTX-1060 6 GB

• NVIDIA® GeForce® GTX-1050Ti

• AMD Radeon™ RX570 8 GB

• AMD Radeon™ RX570 4 GB (z procesorami AMD)

RAM: do 32 GB DDR4 z procesorem Intel®Core™ lub do 16 GB DDR4 z procesorem AMD Ryzen™ (maks. 64 GB)

Pamięć masowa: HDD do 2 TB, SSD PCIe do 512 GB

Złącza:

Tylny panel:

• 2 x USB 3.0

• 4 x USB 2.0

• Złącze VGA

• DVI

• HDMI

• RJ45 Gigabit LAN

• 6 portów audio z S/PDIF

Przedni panel:

• 2 x USB 3.0

• 2 x USB 2.0

• USB Type-C

• Czytnik kart pamięci 7 w 1

• Gniazdo mikrofonowe

• Gniazdo słuchawkowe

Łączność: 2x2 ac + Bluetooth® 4.0, Gigabit Ethernet

Wymiary obudowy: 478,9 mm x 503,5 mm x 206,4 mm (głęb. x wys. x dł.)

Zasilacz: 450 W

System operacyjny: Windows 10 Home 64-bit