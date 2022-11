INNO3D GeForce RTX 4080 iCHILL X3 - nowa karta graficzna dla wymagających graczy i entuzjastów

16 listopada 2022 roku zadebiutowała nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080. To kolejny wydajny układ z generacji Ada Lovelace. Firma INNO3D dodała właśnie do swojej oferty jego autorską wersję iCHILL X3, która wyróżnia się klasycznym chłodzeniem z trzema wentylatorami.

NVIDIA GeForce RTX 4080 to najnowsza karta graficzna bazująca na architekturze Ada Lovelace. Układ dysponuje m.in. 9728 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing trzeciej generacji czy rdzeniami Tensor czwartej generacji. Układ ten został wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6X (256-bit) o przepustowości 22,4 Gb/s. Niezależne testy pokazują, że taka specyfikacja wystarczy do zdystansowania wszystkich kart graficznych poprzedniej generacji. Szybszy pozostaje jedynie GeForce RTX 4090.



Model GeForce RTX 4080 iCHILL X3 autorstwa INNO3D wyróżnia się masywnym chłodzeniem z trzema wentylatorami. Do ważnych cech układu należy zaliczyć programowalne podświetlenie LED RGB (wspierające systemy Aura Sync, Mystic Light i Polychrome) czy gustowny backplate osłaniający laminat.

Nowy układ ma wymiary 334 x 148 mm x 62 mm. Resztę specyfikacji karty graficznej uzupełniają m.in. trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. GPU od INNO3D pracuje z zegarem bazowym 2205 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 2565 MHz. To oznacza, że opisywany model pod obciążeniem może być o 60 MHz szybszy od standardowej wersji GeForce’a RTX 4080.

Układ trafił już do sklepów w cenie sugerowanej 6999 zł.