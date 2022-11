Anker GaNPrime – nowa generacja ładowarek i powerbanków

Na polski rynek trafiają właśnie nowe ładowarki i powerbanki z nowej rodziny Anker GaNPrime. To najnowsza generacja produktów marki Anker bazujących na azotku galu – zapewniają one najwyższą wydajność ładowania przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nowości są wyjątkowo kompaktowo i wielofunkcyjne (wszystkie modele oferują po kilka portów USB-A/C).

Marka Anker jest globalnym liderem sprzedaży urządzeń zasilających bazujących na azotku galu (według raportu Frost & Sullivan Limited z lipca 2022 r.) oraz głównym innowatorem w tym segmencie. Efektem owych innowacji jest właśnie najnowsza seria produktów Anker GaNPrime bazujących na azotku galu – związku chemicznym, który ma szereg przewag nad tradycyjnie wykorzystywanym w podobnych zastosowaniach krzemem. Zapewnia on większą wydajność urządzeń ładujących i zwiększa ich efektywność (minimalizując straty energii – dzięki wyższej sprawności energetycznej).

Dla użytkowników oznacza to tyle, że otrzymują do dyspozycji niezawodne, szybkie, bezpieczne i wyjątkowo kompaktowe urządzenia do zasilania swoich smartfonów, tabletów, słuchawek i innych urządzeń ładowanych via USB. Jedna ładowarka czy powerbank z serii Anker GaNPrime bez problemu może zastąpić kilka różnych ładowarek – realnie odciążając plecak czy torbę użytkownika i ułatwiając mu życie.

Na polski rynek trafiają właśnie trzy nowe produkty z serii Anker GaNPrime:

- ładowarka Anker 735 GaNPrime 65W – niewiele większe od typowej smartfonowej ładowarki urządzenie (3,9 x 3,6 x 10,4 cm), wyposażone w dwa porty USB-C oraz jeden USB-A. Oferuje ono 65W mocy, co oznacza, że doskonale nadaje się do ładowania nie tylko najnowocześniejszych smartfonów obsługujących najróżniejsze standardy szybkiego ładowania, ale również znacznej części współczesnych komputerów przenośnych wyposażonych w porty USB-C PD. Cena: 269 zł.

- ładowarka Anker 737 GaNPrime 100 W – „starszy brat” modelu opisanego powyżej, charakteryzujący się minimalnie większymi gabarytami (4,3 x 3,6 x 11,8 cm), znacznie wyższą mocą (120W, przy czym pojedyncze urządzenie może być ładowane maksymalnie z mocą 100W) oraz identycznym zestawem portów. Cena 439 zł.

- powerbank Anker 737 Power Bank – potężny powerbank o pojemności 24 000 mAh, który może ładować urządzenia zewnętrzne z maksymalną mocą 140W. Urządzenie obsługuje technologię Power Delivery 3.1, wyposażone jest w 3 porty USB (2x USB-C, 1x USB-A) oraz wyraźny, kolorowy wyświetlacz, na którym prezentowane są nie tylko informacje o poziomie naładowania powerbanka, ale również dane dot. trwającego ładowania (moc, czas pozostały do naładowania powerbanka). Cena: 649 zł.

Co istotne, w nowych urządzeniach zastosowano również cały szereg innych innowacyjnych technologii znanych z produktów Anker. Mowa tu min. o systemie PowerIQ™ 4.0 (który monitoruje zapotrzebowanie energetyczne podłączonych urządzeń i dobiera dla nich optymalne parametry ładowania) oraz ActiveShield™️ 2.0 (technologia monitorowania temperatury ładowarki/powerbanka – producent zapewnia, że dzięki utrzymywaniu niskiej temperatury ładowarki jej żywotność zwiększa się nawet o 2,4x).