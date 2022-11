Natec Siskin 2 - cicha, bezprzewodowa mysz w atrakcyjnej cenie

Firma Natec prezentuje nową mysz komputerową Siskin 2. Produkt wyróżnia się prostym, ergonomicznym designem i jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Natec Siskin 2 to mysz bezprzewodowa wyróżniająca się potrójnym trybem komunikacji (2x Bluetooth 5.0, USB 2,4 GHz), która oferuje możliwość podłączenia do trzech różnych urządzeń. Zasięg pracy wynosi 10 m. Na pokładzie znalazł się sensor optyczny o rozdzielczości do 1600 DPI. Producent deklaruje, że produkt posiada cicho działające przyciski i automatyczny tryb uśpienia gwarantujący oszczędności energii.



Całość odznacza się ergonomicznym kształtem i zintegrowaną podpórką pod kciuk. Siskin 2 posiada również gumową rolkę przewijania, specjalny przycisk do włączania/wyłączania oraz schowek do przechowywania odbiornika USB. Produkt dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.



Mysz Natec Siskin 2 dostępna jest w cenie od 52,90 zł.

Specyfikacja:

• Komunikacja: bezprzewodowa

• Interfejs: 2x Bluetooth 5.0 | USB 2,4 Ghz

• Typ sensora: optyczny

• Zasięg maksymalny: 10 m

• Rozdzielczość DPI: 800 – 1200 - 1600

• Ilość przycisków: 3

• Zasilanie: 1x AA (bateria dołączona do zestawu)

• Wymiary DxSxW: 110 x 73 x 44 ± 0.5 mm

• Wymagania sprzętowe: obsługa Bluetooth w wersji 4.0 lub wyższej, wolny port USB

• Wymagania systemowe: Windows 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS