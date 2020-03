TP-Link prezentuje router AC1900 Archer C80

W marcu portfolio TP-Link wzbogacone zostanie o atrakcyjnie wyceniony router WiFi, pracujący

w standardzie AC1900 - Archer C80. Urządzenie zostało stworzone z myślą o użytkownikach korzystających z szybkiego Internetu światłowodowego o prędkościach dochodzących do kilkuset megabitów na sekundę. Mocna specyfikacja routera pozwoli w pełni wykorzystać przepustowość łącza, zarówno po kablu jak i bezprzewodowo. Nowy Archer C80 to doskonała propozycja dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie dobrą jakość w przystępnej cenie.

Archer C80 pracuje w standardzie 802.11ac i oferuje łączną przepustowość do 1900Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 600Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 1300Mb/s w paśmie 5Ghz). Użytkownicy mogą korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz, podczas gdy pasmo 5GHz w tym samym czasie może być wykorzystane do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. rozgrywek online czy transmisji wideo w jakości HD.

Model Archer C80 wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji. Wykorzystując technologię Smart Connect, automatycznie wybiera dla każdego połączonego z siecią sprzętu mniej obciążone w danym momencie pasmo WiFi, a dzięki Airtime Fairness podłączone do sieci starsze urządzenia nie zwalniają jej prędkości. Doskonały zasięg i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu gwarantują cztery anteny, wspierane przez technologię kształtowania wiązki (Beamforming), która umożliwia zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń. Skuteczność tych połączeń została także zoptymalizowana poprzez zastosowanie technologii MU-MIMO, dzięki której możliwe jest wysyłanie pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie.

Archer C80 wyposażony został w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które gwarantują także szybkie połączenia przewodowe.

Co ważne, Archer C80 zapewnia wiele zaawansowanych narzędzi, umożliwiających personalizację ustawień sieci. Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej można będzie na przykład zablokować niestosowne dla dzieci treści oraz ustawić dla nich limity dostępu do Internetu. Natomiast przydatna funkcja sieci dla gości pozwoli na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Bezpłatna aplikacja Tether (dostępna na systemy Android i iOS) sprawia, że konfiguracja routera oraz dostosowanie ustawień do własnych potrzeb są niezwykle proste.

Router Archer C80 objęty został 3-letnią gwarancją producenta i będzie kosztował około 280 zł brutto.