Genesis Krypton 750 - ultralekka, trwała i funkcjonalna mysz dla graczy

Genesis Krypton 750 to mysz gamingowa, która ma imponować nie tylko osiągami, lecz także trwałością i opcjami customizacji. Projektanci wyposażyli ją w system ciężarków, by każdy mógł znaleźć idealny balans. Są też wymienne górne panele - pełny i ażurowy. Mechaniczne switche mają znieść 50 milionów kliknięć, a kabel z oplotem Paracord wytrzymać długie lata. A na tym nie koniec.

Najnowsza propozycja marki Genesis to mysz dla graczy Krypton 750. Cechuje się ona wagą, która wynosi od 58 do 76 gramów. Można ją regulować za pomocą systemu 12 ciężarków. Dostęp do nich zapewnia wymienny grzbiet. Może on skrzętnie ukrywać wnętrze lub mieć perforowaną strukturę plastra miodu, która powinna zapewnić lepszą wentylację dłoni. Gracz nie musi jednak decydować się na konkretną opcję już w sklepie - w pudełku znajdują się oba panele.

Osadzona na teflonowych stopkach mysz Genesis Krypton 750 posiada sensor optyczny PixArt PAW3333. Oferuje on rozdzielczość regulowaną sześciostopniowo w zakresie od 200 do 8000 DPI, a bieżące ustawienie prezentuje wskaźnik DPI. Według specyfikacji czujnik powinien radzić sobie z przyspieszeniami do 35 G i ze śledzeniem ruchu z prędkością do 300 cali na sekundę. Komendy gracza są wyzwalane za pomocą sześciu programowalnych przycisków.

Genesis Krypton 750 wyposażono w mechaniczne przełączniki, a ich żywotność szacuje się na około 50 milionów kliknięć. Przewód o długości 1,8 metra otrzymał z kolei oplot typu Paracord. Dzięki temu gryzoń ma szansę przetrwać długie lata intensywnych rozgrywek. Przewagę w nich pomoże zdobyć dołączone oprogramowanie. Pozwala ono m.in. na żonglowanie funkcjami przycisków, nagrywanie makr, zmianę ustawień podświetlenia RGB i zapisywanie profili w ramach wbudowanej pamięci.

Mysz dla graczy Genesis Krypton 750 jest oferowana w dwóch klasycznych kolorach - czarnym i białym. W obu przypadkach zastosowano matowe wykończenie. Gryzoń jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 169 złotych.

Dane techniczne:

• typ myszy: przewodowa

• dostępne kolory: czarny, biały

• wymiary: 118 x 61 x 39 mm

• waga: 58 - 76 gramów (system ciężarków)

• sensor: PixArt PAW3333

• rozdzielczość sensora: 200 - 8000 DPI

• maks. szybkość śledzenia: do 300 cali na sekundę

• maks. przyspieszenie: do 35 G

• częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• wbudowana pamięć: tak

• liczba przycisków: 6

• oprogramowanie: tak, z możliwością nagrywania makr

• podświetlenie: tak, RGB LED z efektem PRISMO

• przewód: 1,8 m USB z oplotem Paracord

• kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android