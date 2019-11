INNO3D GeForce GTX 1650 Super Compact - karta, która zmieści się w małej obudowie

INNO3D było jednym z pierwszych producentów, którzy pokazali swoje autorskie modele najnowszego GeForce’a: GTX 1650 Super. Jedną z wersji zaprezentowanych przez firmę z Hong Kongu jest model INNO3D GeForce GTX 1650 Super Compact - karta do gier, ale też do małych obudów.

GeForce GTX 1650 Super to konstrukcja skierowana dla dość szerokiego grona użytkowników - osób, którym zależy na wydajności w grach, ale jednocześnie dostatecznie oszczędnych, by pójść na delikatny kompromis np. w kwestii braku ray tracingu czy też niewielkiego ograniczenia szczegółowości grafiki.

Pomimo nazwy sugerującej pewne usprawnienie względem zwykłego GeForce’a GTX 1650, nowy model jest znacznie bliższy GeForce’owi GTX 1660. W jednym względzie nawet nad nim góruje, oferując szybszą pamięć GDDR6. Interesującą odmianą korzystającą z nowej specyfikacji NVIDII jest INNO3D GeForce GTX 1650 Super - jedna z najmniejszych kart graficznych zbudowanych na tym GPU.

Kompaktowe wymiary umożliwiają zainstalowanie tej krótkiej (188 mm) karty nawet w małych obudowach. Ten niewielki GeForce posiada też wszystkie cechy by stać się znakomitą kartą do modernizacji nieco starszych, kilkuletnich komputerów. Jego wydajność jest dostatecznie wysoka, by w komplecie z, nadal popularnymi, procesorami Intel Core i5 generacji 6 uruchomić nawet nowe gry w wysokich ustawieniach i cieszyć się pełną płynnością.

Linia kart GeForce GTX ma się wciąż znakomicie, pomimo iż na rynku są bardziej zaawansowane konstrukcje w postaci GeForce’ów RTX. Tu znaczącą rolę odgrywa także cena.

Kartę INNO3D GeForce GTX 1650 Super będzie można kupić w cenie ok. 765 złotych.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1725

• Złącza video: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, DVI-D

• Ilość pamięci RAM: 4 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 12 Gbps

• CUDA: 1280

• Rekomendowana moc zasilacza: 450 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 188 mm