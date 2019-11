Idealny NAS dla twórców? Studio foto i wideo Lensvid.com postawiło na dyski sieciowe Asustor

Wydajność, niezawodność i skalowalność, dostęp do danych z dowolnego miejsca i dobry stosunek jakości do ceny brzmią niemal jak lista życzeń. To były także kryteria studia Lensvid, które szukało optymalnego rozwiązania do przechowywania dużych ilości danych foto i wideo. Wybór padł na dysk NAS Asustor AS4004T.

Studio Lensvid do niedawna używało kilku wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań do składowania, zarządzania oraz pracy z rosnącą liczbą materiałów wideo i foto. Systemy te jednak dość często dochodziły do granic swoich możliwości już teraz, podczas pracy z materiałami 4K60. Firma rozpoczęła więc poszukiwanie nowych rozwiązań, gotowych na obecne i przyszłe standardy, jak materiały w rozdzielczości 6K. Jakim konkretnie wyzwaniom musiał sprostać nowy sprzęt?

Przede wszystkim dysk sieciowy miał zapewniać minimum 20 TB przestrzeni na dane wraz z pełną ochroną. Kolejnym, kluczowym parametrem była wydajność. NAS musiał rozwijać osiągi pozwalające na komfortową pracę z materiałami w jakości 4K60 przez minimum dwie osoby jednocześnie, znajdujące się w różnych lokalizacjach. Bardzo ważnymi czynnikami były także możliwość zdalnego dostępu do danych z dowolnego miejsca oraz wysoka kultura pracy. Sprzęt musiał być cichy w standardzie lub łatwy do wyciszenia.

Dysk NAS Asustor AS4004T jako narzędzie dla twórców

Studio Lensvid nie poszło na skróty i sprawdziło szereg dostępnych na rynku rozwiązań. Ostatecznie firma zaufała marce Asustor i zdecydowała się na dyski NAS AS4004T. Dlaczego właśnie na nie? Przede wszystkim okazały się wydajne - zgodnie z oczekiwaniami, dwóch twórców może pracować jednocześnie nad treściami wideo w jakości 4K. Ponadto same urządzenia są małe i łatwo je przenieść z dala od studia nagrań, by ograniczyć interferowanie ze sprzętem audio.

Kolejnymi zaletami okazały się się 3-letnia gwarancja, niski poziom generowanego hałasu, łatwość wykonywania kopii zapasowych i synchronizacji danych dzięki EZ Sync oraz przyjazny dla użytkowników interfejs. Dyski NAS Asustor AS4004T pozwalają także na łatwe rozszerzenie pojemności oraz funkcjonalności, dzięki kilkuset aplikacjom dostępnym w serwisie AppCentral. I to wszystko, jak podkreśla studio Lensvid, przy zachowaniu bardzo dobrego stosunku możliwości i jakości do ceny.

Potężne możliwości w dobrej cenie

Doświadczenia studio Lensvid to dobry przykład na to, że dyski NAS Asustor sprawdzają się w bardzo wymagających scenariuszach i czołowe lokaty zajmowane w rankingach, jak pierwsze i drugie miejsce w ostatnim teście magazynu PCMag, nie są tu przypadkowe. Zainteresowani modelem wykorzystywanym przez firmę Lensvid mogą go bez problemu kupić w polskich sklepach. Asustor AS4004T kosztuje ok. 1800-1900 zł.