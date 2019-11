Black Weekend dla graczy od marki uRage

Wielkimi krokami nadchodzi Black Friday, co oznacza, że wyprzedażowe szaleństwo coraz bliżej! Z tej okazji wszystkie sprzęty dla graczy od marki uRage w najbliższy piątek, ale także w sobotę i niedzielę będzie można kupić w cenach obniżonych o 15%!

Pady, myszki, klawiatury, słuchawki oraz inne sprzęty i akcesoria dla graczy od marki uRage już w najbliższy weekend, czyli w dniach 29.11.-1.12. będzie można kupić taniej o 15%. To doskonała okazja, aby sprawić przyjemność sobie lub bliskiej osobie, która z pewnością ucieszyłaby się z tego typu prezentu pod choinką. Wśród najnowszych propozycji produktowych od marki uRage znajdują się myszy „1.000 Morph unleashed” i „Reaper 900 Morph”, których kształt można zmieniać, a także dopasowywać do prawo- i leworęcznych użytkowników oraz mechaniczna klawiatura „Exodus 900” do gier o wymaganej bardzo szybkiej reakcji. Tych sprzętów nie może zabraknąć w Twojej domowej strefie grania!

Uwaga! Promocja obowiązuje w sklepie internetowym: https://urage.pl/ po wpisaniu kodu rabatowego: blackfriday15