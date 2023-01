iiyama zaprasza na festiwal Meet at Rift Winter 2023

Rozgrywki e-sportowe zawsze dostarczają niezapomnianych emocji, szczególnie jeśli gracze mogą cieszyć się najwyższą jakością rozgrywki. To właśnie dlatego iiyama jest jednym z głównych partnerów drugiej edycji wydarzenia Meet at Rift Winter, które odbędzie się w dniach 4-5 lutego w Warszawie.

Szukacie niezawodnego monitora do gier i nie wiecie, na jaki model się zdecydować? W takim razie zapraszamy na Meet at Rift 2023, podczas którego można będzie przetestować najwyższej jakości wyświetlacze iiyama. Japoński lider branży dostarczy na miejsce 50 egzemplarzy gamingowych monitorów, w tym G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix wyposażonych w 27-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości WQHD i częstotliwości odświeżania 240Hz, dzięki któremu dynamiczne produkcje RIOT GAMES zyskają zupełnie nową oprawę!



To jednak nie wszystko, bo uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się także z pięcioma innymi szybkimi monitorami iiyama G-Master dla graczy z serii Red Eagle oraz Gold Phoenix, więc każdy znajdzie tu wyświetlacz dopasowany do własnych potrzeb. A kiedy już znajdziemy monitor idealny…



Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji i niespodzianek, w tym Orbit ALL'd STAR, czyli mecz gwiazd League of Legends rozgrywany na najwyższej jakości monitorach iiyama oraz możliwość rozegrania meczu w jednej drużynie z gwiazdami! Wydarzenie będzie można zobaczyć na żywo w EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie lub online na kanale Nervariena.



Oprócz showmatchu na gości czekać będzie także szereg innych atrakcji, które umilą dwa festiwalowe dni, czyli:

● strefa meet & greet z topowymi influencerami kojarzonymi z grami Riot Games, między innymi z Nervarienem, Kubonem, Rybsonem i wieloma innymi;

● strefy free to play, na których entuzjaści gamingu będa mogli zmierzyć się w takich tytułach, jak League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics, Wild Rift czy Legends of Runterra;

● konkurs cosplay, który wyłoni kolejnego zwycięzcę najatrakcyjniejszego stroju związanego z produkcjami Riot Games,

● strefa foodtrucków.