iiyama prezentuje nową ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości i dąży do bardziej zrównoważonej logistyki

iiyama do swojej gamy monitorów desktopowych wprowadza na rynek propozycję dwóch nowych stóp z regulacją wysokości. Nowe podstawy zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które spędzają kilka godzin pracując z komputerem przy biurku, a ergonomia pracy stanowi dla nich ważny aspekt. Unowocześnione podstawy posiadają regulację wysokości do 150 mm, czyli o 20 mm więcej niż ich poprzednie wersje. Stopa ma również funkcję obrotu o 90°, która umożliwa obracanie ekranu z orientacji poziomej do pionowej. Opcja obrotu może być szczególnie przydatna w aplikacjach wspomagających edycję dokumentów lub podczas pracy nad edycją zdjęć portretowych, które wymagają większej wysokości niż szerokości. Oprócz tego stopa umożliwia również funkcje pochylania i obracania.

Poza korzyściami związanymi z ergonomią produktu nowe stopy charakteryzuje bardziej minimalistyczny i schludny design. Stopa została wyposażona w płaską podstawkę, która może służyć jako miejsce do umieszczenia klawiatury bądź długopisu. Wraz z prostotą wyglądu idzie również łatwość w montażu. Podstawa produktu jest już przymocowana do stopy za pomocą wkręconej śruby. To nie tylko sprawia, że montaż ekranu jest niezwykle łatwy dla użytkownika, ale zmniejsza to również liczbę oddzielnie pakowanych części w plastikowe torby.

Smukła konstrukcja i mniejsza liczba jej elementów pozwalają zmieścić podstawę wraz z ekranem w mniejszym kartonie. Nowe opakowanie produktu jest mniejsze od poprzedniego o około 20-35%. Oznacza to, że w jednym kontenerze dostawczym może zmieścić się więcej pudeł, co skutkuje zmniejszeniem ilości wykonywanych transportów podczas logistyki, co z kolei wpływa na ograniczenie emisji CO2 do środowiska. Stosunkowo mniejsza waga w porównaniu ze starszymi opakowaniami zmniejsza również koszty transportu.

iiyama jest zaangażowana w bycie firmą odpowiedzialną społecznie i dążącą do innowacyjności oraz zadowolenia klientów. Wprowadzenie mniejszych opakowań produktów, które minimalizują liczbę transportów, jest jednym z pierwszych kroków mających na celu szerzenie bardziej ekologicznej postawy, które marka zamierza podjąć w 2023 roku.