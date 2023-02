Huawei prezentuje odświeżone wersje laptopów: HUAWEI MateBook D 14 2022 oraz HAUWEI MateBook D 15 2022

Huawei CBG Poland wprowadza na polski rynek nowe edycje popularnych 14- i 15-calowych laptopów z serii MateBook D. Odświeżone modele napędzane są przez procesory Intel® Core™ należące do serii Core 11. generacji Tiger Lake Refresh. Wyposażone są w dwukanałową pamięć RAM i szybkie dyski SSD, dzięki czemu świetnie poradzą sobie we wszystkich typowych zadaniach przenośnego peceta – od nauki online i pracy zdalnej po rozrywkę. Niewielka waga, smukłość i pojemne baterie sprawiają, że laptopy z serii MateBook D od Huawei są niezawodnymi towarzyszami zarówno w domowym zaciszu, jak i w podróży.

Ekrany FullView – wysoka funkcjonalność i zaawansowana ochrona wzroku

HUAWEI MateBook D 15 2022 wyróżnia się dużym ekranem 15,6” IPS FullView, co sprawia, że sprawdza się nie tylko w zadaniach domowych, ale też podczas pracy. Wyświetlacz IPS FullView cechuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) oraz dokładne odwzorowanie kolorów i detali. Górna i boczne ramki wokół ekranu mają zaledwie 5,3 mm, przez co wyświetlacz stanowi aż 87% powierzchni frontu urządzenia. Kąt widzenia w HUAWEI MateBook D 15 2022 osiąga imponujące 178°. Dzięki zastosowaniu odblaskowej, matowej matrycy wyświetlany obraz jest bardzo dobrze widoczny także przy dziennym, mocnym świetle.

HUAWEI MateBook D 14 2022 wyposażony jest w 14-calowy, antyodblaskowy ekran FullView IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), zajmujący 84% frontu urządzenia po jego otwarciu. Za sprawą zaawansowanego trybu ochrony wzroku oba laptopy otrzymały dwa certyfikaty TÜV Rheinland, które potwierdzają skuteczność redukcji niebieskiego światła oraz ograniczenia migotania obrazu. Ekrany nowych laptopów z serii MateBook D od Huawei łagodzą zmęczenie wzroku spowodowane długotrwałym korzystaniem i zapewniają komfort pracy przez wiele godzin.

Bardzo lekkie i smukłe

Mimo tak dużego ekranu, HUAWEI MateBook D 15 2022 waży zaledwie 1,6 kg. Jest także niezwykle smukły – po zamknięciu dolną i górną krawędź dzieli mniej niż 16,9 mm, dzięki czemu z łatwością zmieści się w plecaku. Wytrzymały korpus został wykonany z wysokiej jakości metalu. Swoim minimalistycznym designem o zaokrąglonych krawędziach, nie ustępuje urządzeniom klasy premium. Szersza podstawa laptopa zapewnia wysoki komfort korzystania z klawiatury. HUAWEI MateBook D 14 2022 wyróżnia się prostą, metalową obudową i wyrafinowanymi liniami. 180-stopniowy zawias ułatwia ustawienie ekranu w idealnej pozycji. Urządzenie jest niezwykle poręczne dzięki zaledwie 1,38 kg wagi i 15,9 mm grubości.

Dłuższe działanie bez ładowania

HUAWEI MateBook D 15 2022 został wyposażony w baterię o pojemności 56 Wh, aż o 33% większą niż w jego poprzedniku z 2021 roku. Przekłada się to na ponad połowę dłuższy czas oglądania filmów w jakości 1080p lub dłuższe o 38% surfowanie w sieci. W komplecie znajduje się także poręczna ładowarka USB C o mocy 65 W, wpierająca funkcję szybkiego ładowania. Wystarczy 15 minut, aby korzystać z urządzenia przez kolejne 2 godziny. Żywotność baterii w nowym HUAWEI MateBook D 14 2022 również została poprawiona w porównaniu do poprzedniej generacji tego modelu. Dzięki optymalizacji ogniwo o pojemności 56 Wh umożliwia dłuższy o 14% czas oglądania filmów lub przeglądanie sieci dłuższe o 23%. Ładowarka 65 W, która dołączana jest wraz z laptopem, może być także wykorzystywana do ładowania smartfonów z wejściem typu USB C.

Wysoka wydajność

Kluczową zmianą w nowym HUAWEI MateBook D 15 2022 jest zastosowanie odświeżonych procesorów Intel® Core™ należące do 11. generacji Tiger Lake Refresh. Ich główna korzyść to wyższe taktowanie podstawowe oraz turbo, a także więcej jednostek wykonawczych układu graficznego. Przekłada się to na jeszcze wyższą wydajność przy wielozadaniowej pracy i większe możliwości w grach. Procesory współpracują z szybką, dwukanałową pamięcią RAM, o pojemności 8 GB lub 16 GB (w zależności od wersji). Na pliki przeznaczony jest dysk SSD o pojemności 512 GB. Nowością jest pojawienie się na polskim rynku wersji z procesorem Intel® Core™ i7-1195G7. Model dostępny będzie także z procesorem Intel® Core™ i5-1155G7.

HUAWEI MateBook D 14 2022 napędza nowy procesor Intel® Core™ serii G z 11 generacji (i5-1155G7), 8 GB dwukanałowej pamięć RAM i szybki dysk SSD 512 GB. Użytkownicy mogą przełączać się między dwoma profilami zasilania, aby uwolnić pełną moc urządzenia przy najbardziej wymagających zadaniach. Zaawansowany system chłodzenia zapewnia stabilne działanie pod obciążeniem. Ponadto HUAWEI MateBook D 14 2022 wyposażony jest w unowocześnioną kartę Wi-Fi 6 z podwójną anteną, zapewniającą szybką i stabilną łączność z siecią.

Huawei Super Device dla zaawansowanych zastosowań

Nowe generacje laptopów MateBook D oferują także rozszerzenie produktywności dzięki funkcji Super Device, która sprawia, że łączenie wielu urządzeń Huawei jest prostsze i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek. Wystarczy umieścić telefon, tablet lub monitor Huawei w pobliżu nowych laptopów, by te wykryły je automatycznie i przeprowadziły przez proces szybkiego i łatwego parowania. To bezprzewodowe połączenie umożliwia błyskawiczny przesył danych między urządzeniami oraz zwiększenie przestrzeni roboczej poprzez wykorzystanie ekranu w tablecie lub smartfonie jako dodatkowego monitora.

Szybko i bezpiecznie

Oba nowe laptopy HUAWEI MateBook D oferują czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, umożliwiający szybkie i bezpieczne uruchomienie i jednoczesne odblokowanie laptopa. Urządzenia zostały wyposażone w uniwersalny wybór złącz – USB-C, HDMI, a ponadto złącza USB typu A oraz audio-jack 3,5 mm.

Dostępność, ceny i promocje przedsprzedażowe

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MateBook D 15 2022 w wersji z procesorem Intel® Core™ i5 1155G7 z 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB to 3699 zł, a w wersji z 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB – 4199 zł. W przypadku HUAWEI MateBook D 14 2022 w wersji z procesorem Intel® Core i5 1155G7, 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB sugerowana cena detaliczna wynosi 3699 zł. Oba modele dostępne będą na huawei.pl oraz u wybranych partnerów biznesowych Huawei.

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MateBook D 15 2022 z procesorem Intel® Core™ i7 1195G7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB wynosi 4599 zł. Wersja ta dostępna będzie ekskluzywnie w sklepie huawei.pl. W ramach oferty premierowej, która będzie trwać od 1 do 28 lutego 2023 r., cena urządzenia zostanie obniżona o 500 zł i wyniesie 4099 zł, a kupujący otrzymają dodatkowo w prezencie plecak HUAWEI CD66 o wartości 699 zł oraz myszkę HUAWEI CD23. Pierwsi nabywcy będą mogli także dokupić router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł oraz 3-letnią gwarancję za jedyne 9,90 zł.

W sklepie huawei.pl na kupujących czekają korzyści w postaci możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie oraz skorzystania z 20 rat z RRSO 0%. Dodatkowe korzyści obejmują: podwojone punkty w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkową obniżkę o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy też szybka dostawa.

Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.