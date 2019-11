Dwa nowe repeatery FRITZ! do optymalnych połączeń w sieci MESH WiFi

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadza na polski rynek dwa wzmacniacze sygnału WiFi nowej generacji: FRITZ!Repeater 1200 i FRITZ!Repeater 600. Oba urządzenia umożliwiają łatwe i szybkie zwiększenie zasięgu każdej sieci bezprzewodowej. Nowe repeatery dbają o to, by telewizory, tablety, komputery PC i smartfony automatycznie uzyskiwały stabilne połączenia bezprzewodowe o szybkości transmisji danych odpowiednio do 1200 Mbit/s i 600 Mbit/s. Przy obecnej wersji oprogramowania FRITZ!OS 7.10 repeatery oferują sterowanie siecią Mesh WiFi, w celu zapewnienia połączeń o optymalnej jakości. Obsługują także transmisje multicast, co oznacza, że z usług przesyłania strumieniowego można korzystać na wielu urządzeniach mobilnych. Dzięki nowoczesnym, wydajnym procesorom i dużej pamięci, nowe wzmacniacze FRITZ! są gotowe na rozwój w przyszłości i otrzymywanie regularnych aktualizacji oprogramowania.

Wydajny, kompaktowy FRITZ!Repeater 1200 obsługuje pasmo 2,4 GHz, a także 5 GHz, posiada po dwie anteny do każdego zakresu i osiąga do 1266 MBit/s. Dzięki portowi Gigabit LAN repeater może być również zintegrowany z siecią za pomocą kabla ethernetowego, ale pozwala też urządzeniom obsługującym telewizję IP, takim jak odbiorniki multimedialne, na korzystanie z szybkiego WiFi.

Mały a jakże efektywny FRITZ!Repeater 600 to idealny produkt klasy podstawowej, umożliwiający budowę sieci WiFi o topologii mesh opartej o router FRITZ!Box, zapewniający stabilne połączenia bezprzewodowe w całej sieci domowej. Dzięki wyjątkowo zwartej konstrukcji, repeater może być podłączony do dowolnego gniazdka elektrycznego, nie zaburzając wystroju domu lub biura. FRITZ! Repeater 600 wykorzystuje cztery anteny w paśmie 2,4 GHz (802.11n) i osiąga prędkości transmisji do 600 Mbit/s.

Bezproblemowa komunikacja i stabilne połączenia dzięki sieci WiFi o topologii mesh

W połączeniu z routerem FRITZ!Box nowe repeatery FRITZ! stają się częścią inteligentnej sieci WiFi Mesh przez sam fakt podłączenia do urządzenia rozdzielającego dostęp internetowy w sieci. Po połączeniu z routerem FRITZ!Box, repeater automatycznie otrzymuje wszystkie stosowne ustawienia, takie jak nazwa sieci bezprzewodowej (SSID), hasło, konfiguracja sieci dla gości i harmonogram działania WiFi. Wszystkie ustawienia zmienione centralnie we FRITZ!Box są automatycznie przesyłane do FRITZ!Repeater. Innowacyjne technologie, takie jak sterowanie siecią Mesh WiFi, dbają o to by urządzenia końcowe obsługujące standardy 802.11v i 802.11k zawsze uzyskiwały optymalną przepustowość danych. Możliwe jest również kaskadowe łączenie wielu repeaterów FRITZ! w celu ich integracji z siecią WiFi o topologii mesh, opartej na urządzeniach FRITZ!. Aktualizacje oprogramowania repeaterów można przeprowadzić szybko i łatwo z poziomu podglądu sieci w interfejsie konfiguracyjnym routera FRITZ!Box. Jeśli w urządzeniu FRITZ!Box skonfigurowane są automatyczne aktualizacje, również repeatery będą miały zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

Łatwa instalacja, energooszczędność i bezpieczeństwo eksploatacji

Nowe wzmacniacze FRITZ!Repeater 1200 i FRITZ!Repeater 600 można skonfigurować bez wysiłku za naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki bezpłatnej aplikacji FRITZ!App WLAN dla systemu Android i iOS, użytkownicy mogą znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w celu uzyskania optymalnej jakości połączenia. Oba wzmacniacze FRITZ! z łatwością zwiększą zasięg bezprzewodowej sieci również opartej na innych routerach. Dzięki wsparciu techniki Wi-Fi Protected Setup (WPS), repeatery FRITZ! można skonfigurować za naciśnięciem jednego przycisku również w przypadku routerów bezprzewodowych innych producentów. Ponadto nowe wzmacniacze sygnału FRITZ! oferują fabrycznie bezpieczne szyfrowanie WiFi i pozostają energooszczędne w czasie użytkowania, czy to w trybie gotowości, czy nawet przy zwiększonej wydajności. Na przykład FRITZ!Repeater 1200 w trybie gotowości pobiera około 3 watów energii, podczas gdy FRITZ!Repeater 600 jedynie 1,5 wata. Inne zalety repeaterów FRITZ! to regularne aktualizacje i 5-letnia gwarancja producenta.

FRITZ!Repeater 1200 - wydajny i kompaktowy

• Wzmacniacz sygnału sieci WiFi o topologii mesh, pracujący w pasmach 2,4 i 5 GHz z prędkością do 1266 Mbit/s (standard AC + N, 2 x 2)

• Gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

• Łatwe i szybkie zwiększenie zasięgu każdej sieci bezprzewodowej

• Wsparcie dla sieci WiFi o topologii mesh

• Automatyczne przyjmowanie wszystkich ustawień z routera FRITZ!Box, a także wszelkich późniejszych zmian

• Zachowanie nazwy i hasła istniejącej sieci bezprzewodowej (w przypadku dowolnego routera bezprzewodowego, obsługującego WPS)

• Niskie zużycie energii w trybie czuwania i podczas użytkowania

• Aplikacja FRITZ!App WLAN, łatwa w konfiguracji za naciśnięciem jednego przycisku, wsparcie przy wyborze optymalnej lokalizacji

• Dołączony adapter zapewnia stabilność wtyczki Europlug w przypadku korzystania z gniazd CEE 7/4 (Schuko)

• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja o wymiarach 80mm x 80mm x 37mm i wadze 160 g.

• Sugerowana cena detaliczna: 169 zł.

FRITZ!Repeater 600 - idealny podstawowy model dla sieć WiFi o topologii mesh

• Wzmacniacz sygnału sieci WiFi mesh, pracujący w paśmie 2,4 z prędkością do 600 Mbit/s (standard N, 4 x 4)

• Łatwe i szybkie zwiększenie zasięgu każdej sieci bezprzewodowej

• Automatyczne przyjmowanie wszystkich ustawień z routera FRITZ!Box, a także wszystkich późniejszych zmian

• Zachowanie nazwy i hasła istniejącej sieci bezprzewodowej (w przypadku dowolnego routera bezprzewodowego, obsługującego WPS)

• Szczególnie kompaktowa konstrukcja o wymiarach mniejszych od standardowego gniazda (64 mm x 64 mm x 68 mm), i wadze 88 g

• Niskie zużycie energii w trybie czuwania i podczas użytkowania

• Aplikacja FRITZ!App WLAN, łatwa konfiguracja za naciśnięciem jednego przycisku, wsparcie przy wyborze optymalnej lokalizacji

• Dołączony adapter zapewnia stabilność wtyczki Europlug w przypadku korzystania z gniazd CEE 7/4 (Schuko)

• Sugerowana cena detaliczna 245 zł.