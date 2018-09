AMD Athlon 200GE - tani i wydajny procesor do domu

AMD zaprezentowało nową generację procesorów Athlon opartych na architekturze Zen. Nowa seria przeznaczona będzie dla użytkowników domowych, gdzie nie liczy się głównie wydajność, ale przede wszystkim cena. Poza tym, nowe Athlony wyposażone zostały w układy graficzne Vega, co pozwoli na zaoszczędzenie kilkuset złotych z powodu braku potrzeby zakupu zewnętrznego GPU. Póki co, do oferty trafi model o oznaczeniu 200GE, jednak w przyszłości gama procesorów ma się rozszerzyć o kolejne - 220GE oraz 240GE. Według zapewnień AMD, zintegrowana grafika pozwoli nie tylko na wyświetlenie pulpitu i filmów HD, ale także umożliwi granie.

Athlon 200GE, jak twierdzi producent, jest o 169 procent szybszy od poprzednika z tego segmentu, a więc AMD A6-9500E. Wbudowany układ graficzny ma być o 67% wydajniejszy od konkurencji w tej klasie, natomiast ogólna wydajność w grach o 84% większa, w porównaniu do podobnych cenowo i wydajnościowo jednostek konkurencji. Wyposażony został w dwa rdzenie i cztery wątki, zabrakło tutaj trybu turbo i procesor pracuje z taktowaniem 3,2 GHz. Układ graficzny korzysta z trzech jednostek GCN, a TDP oszacowano na poziomie 35 W. Wynika z tego, że AMD chce konkurować z procesorami Celeron oraz Pentium, które już od kilku lat cechują się dobrą wydajnością i akceptowalną ceną.

Amerykańska korporacja wyceniła nowego Athlona na poziomie 55 dolarów, jeśli dobrze wypadnie także w niezależnych testach, stanowić będzie bardzo fajną alternatywę dla w/w wspomnianych konkurentów. Dostawy dla producentów OEM mają się zacząć już od 18 września, i niedługo będą w ofercie takich firm jak Dell, HP czy Lenovo. Na wersje pudełkowe, dostępne dla każdego, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.