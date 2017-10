Huawei Mate 10 lite w przedsprzedaży ze słuchawkami Bluetooth

Do przedsprzedaży trafił Huawei Mate 10 lite. Smartfon jest pierwszym w portfolio Huawei, wyposażonym w dwa podwójne aparaty – przedni oraz tylny. Nowy ekran FullView o proporcjach 18:9 i autorskie rozwiązania dźwiękowe dostarczą niezapomnianych wrażeń podczas oglądania materiałów video czy grania w gry mobilne. Przed datą oficjalnej premiery w Polsce do Mate 10 lite dodawane będą słuchawki Bluetooth AM61.

Pierwszy smartfon z wyświetlaczem Huawei FullView

Huawei Mate 10 lite jest pierwszym urządzeniem Huawei, wyposażonym w 5.9-calowy wyświetlacz FullView. Ekran zajmuje aż 83% powierzchni przedniego panelu i ma proporcje 18:9, zapewniając piękny, panoramiczny obraz oraz jasne i wyraźne kolory.

Po raz pierwszy w Huawei: dwa podwójne aparaty – przedni oraz tylny

Zeszłoroczna premiera Huawei P9 na nowo zdefiniowała fotografię mobilną. Aparat wyposażony w dwa obiektywy wyznaczył standard w branży. Zastosowanie podwójnych aparatów w najnowszym Mate 10 lite, zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia, pozwoliło na uzyskanie wyjątkowej jakości fotografowanego obiektu, niezależnie od otoczenia. Przednia kamera z 13 i 2-megapikselowymi aparatami umożliwia robienie zdjęć portretowych na jeszcze wyższym poziomie dzięki Selfie Toning Flash. Technologia ta umożliwia uzyskanie oświetlenia o jakości studyjnej, pozwalając na wykonanie artystycznych i żywych zdjęć.

Główny aparat stanowią dwa 16- i 2-megapikselowe obiektywy. Dzięki zastosowaniu podwójnych aparatów możliwe jest wykonywanie zdjęć z efektem bokeh bez ingerencji oprogramowania. Fotografie są krystalicznie czyste i bardziej artystyczne. Zdjęcia prezentują się również bardzo dobrze w sytuacjach słabego oświetlenia.

Symetryczny design

Efektowny ekran FullView z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami i obudowa, wykonana z materiałów wysokiej jakości, sprawiają, że Huawei Mate 10 lite wygląda niezwykle elegancko. Umiejscowienie każdego elementu – aparatów, czytnika odcisków palców, gniazda USB, czujników oświetlenia i lampy błyskowej - zostało dokładnie przemyślane. Wszystko po to, aby smartfon był nie tylko piękny, ale maksymalnie intuicyjny w obsłudze.

Świetna wydajność

Huawei Mate 10 lite napędzany jest 8-rdzeniowym procesorem Kirin 659, 4GB pamięci RAM i 64GB pamięci, przeznaczonej na pliki użytkownika. Dzięki temu smartfon może bez problemu utrzymywać w tle nawet kilka włączonych aplikacji. Urządzeniem zarządza system Android 7, we współpracy z autorską nakładką Huawei – EMUI 5.1. Umożliwia to niezwykle płynne i bezproblemowe działanie, a dodatkowo, Mate 10 lite wykorzystuje naukę maszynową do optymalizacji wydajności, w oparciu o zachowania użytkowników. Głęboka integracja sprzętu i oprogramowania sprawia, że bateria o pojemności 3340mAh jest niezwykle wydajna. Dodatkowo inteligentny czytnik linii papilarnych wykorzystuje uczenie maszynowe do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu zabezpieczeń urządzenia.

Nowy smartfon z serii Mate wyposażony jest również w Huawei Histen – autorski system audio Huawei, który zapewnia wyjątkowe wrażenia dźwiękowe, dostarczając niezapomnianych doświadczeń podczas oglądania video czy grania w gry.

Prezent w przedsprzedaży

W okresie przedsprzedaży do Huawei Mate 10 lite dodawane będą słuchawki Bluetooth AM61. Słuchawki zostały stworzone z myślą o słuchaniu muzyki w każdych warunkach. Spełniają normę IPX5, czyli są odporne na deszcz i pot, idealnie nadając się do towarzyszenia podczas aktywności fizycznych. Ważą zaledwie 19,7g, a dzięki ergonomiczny uchwytom, niemal niemożliwe jest samoczynne wypadnięcie słuchawki z ucha. Pojemna bateria wystarcza na nawet 10 godzin rozmów lub odtwarzania muzyki. O wysoką jakość dźwięku dba ruchoma cewka 11 mm i membrana wykonana z materiałów kompozytowych micron.

Dostępność

Przedsprzedaż Huawei Mate 10 lite ze słuchawkami Bluetooth AM61 w Polsce rozpoczęła się 17 października 2017. Huawei Mate 10 lite jest dostępny w kolorze czarnym, niebieskim i złotym.

Cena: 1 499 PLN