Huawei prezentuje modele Mate 10 Pro i Mate 10

Podczas światowej prezentacji w Monachium, Huawei zaprezentował długo wyczekiwane najnowsze urządzenia z serii Mate. Nowe modele – Mate 10 i Mate 10 Pro, wyróżniają się na tle oferowanych na rynku rozwiązań, dzięki nowemu procesorowi Kirin 970. To pierwsza mobilna platforma wykorzystującą sztuczną inteligencję. Dzięki niemu oba urządzenia naprawdę rozumieją sposób, w jaki użytkownik komunikuje się ze światem.

- W zeszłym roku Huawei zaprezentował światu swoją wizję przyszłości technologii urządzeń mobilnych i zapoczatkował nową, ekscytującą erę. Jej centralnym elementem jest sztuczna inteligencja – powiedział Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. - Wykorzystując szereg możliwości, jakie daje technologia AI, opracowaliśmy nową serię smartfonów Huawei Mate - dzięki nim kształtujemy przyszłość już teraz. Urządzenia te, zaprojektowane w szczegółowo przemyślany sposób, znaczoną podnoszą jakość i komfort obsługi i bezpośrednio wpływają na sposób i styl życia użytkowników.

Sztuczna inteligencja

Modele Huawei Mate 10 i Huawei Mate 10 Pro to pierwsze smartfony, w których zastosowano najnowszy procesor Kirin 970. Wykrzystuje on ulepszone rozwiązania sztucznej inteligencji, tak aby zapewnić szybszą pracę urządzeń mobilnych oraz bardziej spersonalizowane doświadczenia z użytkowania. Ośmiordzeniowy Kirin 970 został wykonany w 10-nanometrowym procesie technologicznym. Po raz pierwszy zastosowano aż dwunastordzeniowy procesor graficzny Mali-G72 oraz pionierski chip NPU, przygotowany specjalnie na potrzeby urządzeń mobilnych. Kirin 970 to także nowy podwójny procesor ISP, który pozwala wykorzystać możliwości systemu robienia zdjęć, opartego na AI.

Połączenie stworzonej przez Huawei innowacyjnej mobilnej architektury obliczeniowej HiAI i procesora graficznego oznacza, że Kirin 970 jest o 20% wydajniejszy i o 50% bardziej energooszczędny podczas wykonywania zadań, wykorzystujących AI. Urządzenia z serii Huawei Mate są także najszybszymi na świecie smartfonami, które wykorzystują w pełni superszybki standard LTE. Telefony wyposażono w funkcję dual SIM 4G oraz łączność w technologii dual VoLTE.

Dzięki połączeniu procesora NPU i inteligencji w chmurze, nowa seria smartfonów Huawei Mate natychmiast reaguje na ruchy użytkownika. W ten sposób pozwala realizować funkcję rozpoznawania obiektów i trybów tematycznych w czasie rzeczywistym oraz wykorzystać jeszcze szybsze narzędzie tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji.

Nowy design

Dzięki zupełnie nowemu wyświetlaczowi Huawei FullView produkty z serii Huawei Mate 10 wyróżniają się oszałamiającym 5.9-calowym ekranem o proporcji 16:9, ramką panelu przedniego tak wąską, że niemal niewidoczną oraz technologią HDR10, zapewniającą żywsze kolory. 6-calowy Huawei Mate 10 Pro został wyposażony w wyświetlacz OLED o proporcji 18:9. Ponadto ekran urządzenia jest wyjątkowo duży w stosunku do jego obudowy oraz zastosowano w nim również technologię HDR10.

Smartfon zamknięto w obudowie ze szkła 3D, charakteryzującej się pięknymi, symetrycznymi krzywiznami na każdym z czterech boków, dzięki czemu świetnie leży w dłoni. Z tyłu urządzenia znajduje się błyszczący panel, który dodatkowo uwydatnia obiektyw nowego podwójnego aparatu, stworzonego we współpracy z Leica. W modelu Huawei Mate 10 czytnik linii papilarnych został umieszczony z przodu, podczas gdy analogiczne rozwiązanie w Huawei Mate 10 Pro znajduje się z tyłu urządzenia. Model Huawei Mate 10 Pro jest dodatkowo pyłoszczelny i wodoodporny, spełniając normę IP67.

Nowy podwójny aparat Leica i inteligentny systemem zarządzania stanem baterii

Huawei ponownie połączył siły z marką Leica. W wyniku tej współpracy powstał podwójny obiektyw wykorzystany w modelu Mate 10 i Mate 10 Pro. Aparat łączy w sobie 12-megapikselową matrycę RGB, 20-megapikselową matrycę monochromatyczną, optyczną stabilizację obrazu (OIS) i największą na świecie podwójną przysłonę f/1.6 . Posiada też funkcję efektu rozmycia i cyfrowego przybliżania, które opierają się na sztucznej inteligencji. Nowe opcje rozpoznawania obiektów i trybów tematycznych w czasie rzeczywistym automatycznie wybierają ustawienia aparatu w oparciu o fotografowany obiekt i jego otoczenie. Podczas ich użytkowania można także skorzystać z zaawansowanej funkcji cyfrowego przybliżania opartej na AI w połączeniu z funkcją wykrywania ruchu, która również korzysta z tej technologii. Dzięki temu fotografowane obiekty będą bardziej wyraźne, zaś zdjęcia portretowe wyróżnią się doskonałą jakością.

W modelach Mate 10 i Mate 10 Pro ulepszono baterię 4000 mAH, dodając nową technologię Huawei SuperCharge z certyfikatem bezpieczeństwa TÜV. Baterię wyposażono także w inteligentny system zarządzania stanem naładowania, który rozumie zachowanie użytkownika. Smartfony wspierają standard szybkiego ładowania niskim napięciem 4.5V/5A. Podłączenie urządzenia do ładowarki na zaledwie 10 minut pozwoli naładować go w 20%, a 30 minut ładowania to aż 58% pojemności baterii.

Modele Mate 10 i Mate 10 Pro zostały wprowadzone na rynek z zupełnie nowym interfejsem EMUI 8.0 opartym na systemie Android 8.0. Wśród funkcji znalazła się opcja Smart Screen, pozwalająca na inteligentne zarządzanie podzielonym ekranem. Dzięki niej można uruchomić dwie aplikacje obok siebie czy skorzystać z pełni możliwości, jakie daje tryb pulpitu. Wybierając tę opcję można wydłużyć wyświetlacz smartfonu lub go powielić. Funkcja ta pozwala zachować prywatność osobistych powiadomień, połączeń lub wiadomości.

Nowe akcesoria

Huawei zaprezentował również trzy akcesoria do Huawei Mate 10: kamerę EnVizion 360, PowerBank SuperCharge™ oraz inteligentną wagę.

• Za pomocą Kamery EnVizion 360 można wykonać zdjęcia o rozdzielczości 5K i nagrać film w 360 stopniach w rozdzielczości 2K z możliwością wielu trybów wyświetlania i prostego udostępniania w mediach społecznościowych.

• PowerBank Huawei SuperCharge™ wspiera szybkie ładowanie niskim napięciem prądu 4.5V/5A

• Inteligentna waga potrafi monitorować stan zdrowia na podstawie między innymi analizy procenta tkanki tłuszczowej w organizmie, indeksu masy ciała. Wszystkie dane przesyłane są do smartfona i prezentowane w aplikacji.

Główne elementy urządzeń to:

• Kirin 970, czyli pierwszy na świecie procesor z AI dla smartfonów, wyposażony w dedykowany chip NPU (Neural Processing Unit);

• wyświetlacz Huawei FullView – okalające go ramki panelu przedniego są tak wąskie, że niemal niewidoczne, zaś zastosowana technologia HDR10 zapewnia bardziej nasycone i żywsze kolory;

• bateria o pojemności 4000 mAh wykorzystująca technologię Huawei SuperCharge, z certyfikatem bezpieczeństwa TÜV oraz systemem zarządzania stanem naładowania baterii za pomocą AI;

• nowy podwójny aparat powstały we współpracy z Leica z obiektywami SUMMILUX-H podwójną przysłoną f/1.6 oraz inteligentnym systemem robienia zdjęć został wyposażony także w funkcję rozpoznawania obiektów i trybów tematycznych w czasie rzeczywistym oraz efekt rozmycia – wszystkie te rozwiązania bazują na AI;

• zupełnie nowy, uproszczony interfejs EMUI 8.0 oparty na systemie Android 8.0.

Ceny i dostępność

HUAWEI Mate 10 Pro z 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci ROM będzie dostępny w kolorze czarnym, niebieskim i złotym.

Przedsprzedaż Huawei Mate 10 Pro w Polsce rozpocznie się 27 października br.

Cena: 3 499zł