SŁUCHAWKI SENNHEISER HD 660 S

Firma Sennheiser, specjalizująca się w rozwiązaniach audio najwyższej jakości, zaprezentowała nowe otwarte dynamiczne słuchawki HD 660 S dedykowane najbardziej wymagającym słuchaczom. Udoskonalony przetwornik zapewnia zmniejszony poziom zniekształceń harmonicznych, co gwarantuje jeszcze bardziej naturalne i klarowne brzmienie. Dzięki niskiej impedancji (150 Ohm) model HD 660 S oferuje większą wszechstronność, a użytkownik może cieszyć się wiernie odwzorowanym dźwiękiem wysokiej klasy, korzystając zarówno z odtwarzaczy stacjonarnych, jak i przenośnych.

Czerpiąc z najlepszych rozwiązań technologicznych modelu HD 650, nowe słuchawki pod wieloma względami przewyższają swojego poprzednika. Lepszą charakterystyka akustyczna modelu HD 660 S osiągnięto dzięki zmniejszeniu poziomu zniekształceń harmonicznych oraz zastosowaniu autorskiego przetwornika firmy Sennheiser, który umożliwia większą kontrolę nad drganiami membran. Dzieje się tak za sprawą specjalnej konstrukcji ze stali nierdzewnej, przystosowanej do kształtu membrany. Przetworniki zostały starannie wyselekcjonowane i sparowane ręcznie, aby zagwarantować stały, niski (± 1 dB) poziom zniekształceń. W osiągnięciu wierności odwzorowywanego sygnału pomagają wyjątkowo lekkie, aluminiowe cewki. Zastosowane rozwiązania pozwalają osiągnąć bezkompromisowe brzmienie obfitujące w detale. Model HD 660 S zapewnia pełne basy, wyśmienite brzmienie w średnich częstotliwościach oraz przyjemne i łagodne wybrzmiewanie wysokich tonacji.

„Słuchawki HD 660 S są odpowiedzią na coraz większe wymagania i zróżnicowane potrzeby osób, poszukujących doznań audio na najwyższym poziomie. Najnowszy model pozwala słuchaczom cieszyć się doskonałym brzmieniem pełnym detali podczas odsłuchu plików cyfrowych czy utworów odtwarzanych w sposób analogowy, na urządzeniu mobilnym czy domowym systemie HiFi” – powiedział Axel Grell, Head of Portfolio Management Audiophile, Sennheiser. „Urządzenie gwarantuje wyjątkowo precyzyjny i wyrazisty dźwięk, który pozwala na całkowite zanurzenie się w ulubionej muzyce” – podsumował Axel Grell.

Stworzone dla przyjemności codziennego użytku

Słuchawki HD 660 S są ucieleśnieniem najnowocześniejszej technologii, doskonałego brzmienia i bezkompromisowej niemieckiej jakości. Połączenie solidnego wykonania oraz przełomowych rozwiązań technicznych zaobfitowało stworzeniem eleganckiego i ponadczasowego urządzenia w high-endowej stylistyce.

Mocna, a zarazem lekka konstrukcja sprawia, że słuchanie jest niezwykle komfortowe. Dopasowane do kształtu ucha wymienne nauszniki oraz miękkie obicie pałąka gwarantują wyśmienite odczucia i umożliwiają pełne skupienie się na muzyce.

Odsłuchy najwyższej klasy

Impedancja wynosząca jedynie 150 Ohm sprawia, że model HD 660 S może być wykorzystywany z powodzeniem zarówno do odsłuchu ze stacjonarnych systemów HiFi, jak i urządzeń przenośnych. Słuchawki pokazują swój pełny potencjał po podłączeniu wzmacniacza słuchawkowego, na przykład Sennheiser HDV 820, lub do odpowiednio zbalansowanego wyjścia audio w cyfrowym urządzeniu mobilnym. Model HD 660 S oferuje możliwość podłączenia do gniazd różnej wielkości: 6,35 mm oraz Pentaconn 4,4 mm. W opakowaniu znajduje się również adapter 3,5 mm. Kable zawarte w zestawie zostały wykonane z miedzi beztlenowej, co zapewnia profesjonalny i czysty przepływ sygnału.