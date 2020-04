Home office – jak zwiększyć możliwości swojego komputera?

Przejście na pracę zdalną to wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Spotkania osobiste zamieniły się w wideokonferencje, na wrażliwych danych firmowych pracujemy z domu, a od prywatnego komputera oczekujemy dobrej wydajności. Warto wiedzieć, jak wykorzystać i rozszerzyć możliwości swojego urządzenia tak, aby sprawnie i przyjemnie realizować codzienną pracę.

Praca zdalna wyzwaniem

W obecnym czasie wiele firm w Polsce zaczęło wdrażać model pracy zdalnej. Znaczna część z nich nigdy wcześniej nie stosowała takiej formy pracy i była do niej nieprzygotowana. Duży problem stanowiły braki w podstawowym sprzęcie, który trzeba było szybko zakupić. Dane porównywarki cenowej Ceneo.pl pokazują, że od połowy marca bieżącego roku zainteresowanie laptopami w sklepach internetowych wzrosło o 41%, a monitorami – o 39%. Sprzedaż kamerek internetowych wzrosła natomiast aż o 1300%!

Podstawowym narzędziem niezbędnym dużej części pracowników do zdalnego wykonywania swoich obowiązków jest komputer. W zależności od wykonywanego zawodu wygodniej będzie postawić na laptop lub komputer stacjonarny. Laptop lepiej sprawdzi się, kiedy zależy nam na wygodzie, mobilności i czasie. Komputer stacjonarny preferują natomiast osoby wykonujące bardziej skomplikowane i obciążające operacje (np. grafik, fotograf, montażysta filmowy).

Dodatkowe peryferia

Wygodę pracy może polepszyć podpięcie do laptopa dodatkowej klawiatury oraz myszki. Godnym uwagi pomysłem jest inwestycja w dobrej jakości słuchawki wyposażone w funkcję redukcji hałasu otoczenia, która pozwoli skupić się na pracy, bez względu na warunki. Jeśli cały zespół przenosi się na pracę zdalną, a spotkania przyjmują formę wideokonferencji, to niezbędny jest mikrofon i kamerka internetowa. Taka ilość dodatkowych peryferiów jest problematyczna do obsłużenia w sporej części nowych modeli laptopów. Wynika to z faktu, iż w ostatnich latach producenci rezygnują z umieszczania w nich wielu portów, aby nowy sprzęt stawał się coraz mniejszy i bardziej poręczny.

W takim wypadku świetnym rozwiązaniem dla użytkownika może okazać się uniwersalny Hub USB-C, np. HUB5C od firmy Transcend. Gadżet ten rozszerza możliwości komputera i pozwala podłączyć do jednego portu USB nawet 6 urządzeń.

Komputer dobrze przygotowany

Aby prawidłowo przygotować komputer, należy zainstalować na nim narzędzia i aplikacje wykorzystywane w pracy oraz skuteczne oprogramowanie antywirusowe. Używając tego samego sprzętu do celów prywatnych oraz zawodowych, należy zachować szczególną ostrożność, ograniczyć niepotrzebne działania i odwiedzane strony do minimum.

Najbezpieczniejszym sposobem łączenia się z internetem w przypadku pracy zdalnej jest korzystanie z sieci VPN udostępnionej przez pracodawcę. Pozwala ona na szyfrowanie danych przesyłanych między komputerem a siecią, a co za tym idzie – bezpieczne posługiwanie się zasobami firmy.

Warto upewnić się, czy w komputerze mamy zainstalowany dysk SSD, a jeśli nie, to wymienić na niego dotychczasowy nośnik HDD. Po zainstalowaniu na nośniku półprzewodnikowym systemu operacyjnego i programów, odczujemy znaczącą poprawę w szybkości działania i wydajności urządzenia. Kolejną zaletą w przypadku laptopów będzie wydłużenie czasu pracy na baterii.

Płynność działania programów czy przeglądarek może poprawić również dołożenie dodatkowych kości RAM, które zwiększą pojemność pamięci operacyjnej komputera.

Dysk przenośny

Jeśli potrzebujemy zwiększyć przestrzeń dyskową, to dobrym pomysłem będzie wykorzystanie dysku zewnętrznego. Dodatkowe miejsce na archiwum plików czy backup zapewnić może talerzowy dysk HDD, którego zaletami są przede wszystkim duża pojemność i korzystna cena. Natomiast przenośny dysk SSD to nieco droższy, ale bardziej uniwersalny gadżet, który pozwoli bezpiecznie przechowywać dane, szybko przenieść je z komputera służbowego na prywatny, a także przekazać efekty pracy bądź materiały współpracownikom. Zainstalowanie na nim programów czy zapisywanie plików z programów do obróbki wideo i grafiki przyspieszy ich ładowanie, pozwalając pracować szybciej i efektywniej.

Upgrade komputera

Praca zdalna może być przyjemna i wydajna jak praca w biurze. Pozwala ona zaoszczędzić czas spożytkowany na dojazdy czy zbędne plotki oraz umożliwia wykonywanie obowiązków w dogodnych okolicznościach. Pracowanie na prywatnym sprzęcie jest dobrą okazją do poznania jego możliwości i maksymalnego ich wykorzystania. Przy codziennym wzmożonym użytkowaniu możemy przekonać się, że nasz komputer może dużo więcej niż się spodziewaliśmy, zwłaszcza gdy pomożemy mu kilkoma prostymi usprawnieniami.