TL-SL1226P i TL-SG1210P – nowe przełączniki PoE pod systemy monitoringu wizyjnego od TP-Link

TP-Link poszerza swoją ofertę przełączników PoE o dwa nowe modele TL-SL1226P i TL-SG1210P. Nowe przełączniki zostały zaprojektowany z myślą o instalatorach poszukujących niedrogich i wydajnych rozwiązań do podłączenia kamer CCTV, punktów dostępowych WiFi czy też telefonów IP. Obydwa urządzenia są zgodne ze standardem PoE 802.3at/802.3af i cechują się dużym budżetem mocy. Dodatkowo, tryb Extend w TL-SL1226P zwiększa zasięg transmisji PoE nawet do 250 metrów, przez co urządzenie to jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

TL-SL1226P to 24-portowy przełącznik PoE+ stworzony do użytku jako switch dostępowy dla systemów monitoringu w biurach, hotelach, akademikach czy małych przedsiębiorstwach. Urządzenie posiada 24 porty 10/100Mb/s zgodne ze standardami PoE 802.3af/at zapewniające do 30W mocy na każdym z nich. Łączny budżet mocy przełącznika to aż 250W. TL-SL1226P został wyposażony w 2 gigabitowe porty uplink RJ45 oraz dwa gigabitowe sloty Combo SFP służące do integracji z resztą sieci.

Przełącznik został stworzony do monitoringu IP. Dzięki trybowi Extend, zwiększa się zasięg transmisji PoE nawet do 250 metrów. To sprawia, że TL-SL1226P jest idealnym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczenia kamer IP na dużym obszarze.

Atutem urządzenia jest funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii. Gdy całkowity pobór mocy przekracza 250W, urządzenie wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym ochronić sieć przed przeciążeniami i przerwami w transmisji. Dodatkową zaletą TL-SL1226P są tryby Priority i Isolation, które zwiększają wydajność i zapewniają lepszą ochronę urządzenia. Tryb Priority uruchamiany jednym przyciskiem daje możliwość wysokiego priorytetu dla portów 1–8, aby utrzymać wysoką jakość działania systemów wrażliwych na zakłócenia, takich jak np. wideo monitoring. Tryb Isolation z łatwością, zaś rozdziela ruch na portach 1–24 w celu zwiększenia bezpieczeństwa wrażliwych danych.

Drugi najnowszy przełącznik od TP-Link doskonale trafia w zapotrzebowanie klientów poszukujących switcha PoE do domu, biura lub punktu usługowego. TL-SG1210P posiada 8 gigabitowych portów RJ45 PoE+, oraz gigabitowy port uplink RJ45 i gigabitowy slot SFP. Porty PoE mają zdolność automatycznego wykrywania i zasilania urządzeń PoE zgodnych ze standardami IEEE 802.3af/at, co pomaga rozbudować sieć biura o np. kamery i telefony IP, bądź podłączenia do niego Access Pointów, które będą rozgłaszać sieć WiFi. Przełącznik TL-SG1210P oferuje wysoki budżet mocy do 30W na każdym z portów PoE, łącznie do 63W dla wszystkich portów.

Dodatkowo, przełącznik ten, tak jak TL-SL1226P zapewnia funkcję inteligentnego zarządzania zużyciem energii, przez co zapewnia zasilanie wszystkich portów o wyższych priorytetach i tym samym chroni sieć przed przeciążeniem i przerwami w działaniu.

TL-SG1210P posiada funkcje QoS i IGMP Snooping zapewniające wysoką wydajność transmisji danych. QoS pozwala administratorom na ustalenie priorytetów ważności przesyłanych danych, zaś IGMP Snooping optymalizuje transmisję multimediów co poprawia wydajność sieci.

Obydwa przełączniki są zamknięte w wytrzymałych metalowych obudowach i nie wymagają konfiguracji.

Więcej informacji na temat TL-SL1226P i TL-SG1210P dostępnych jest na stronie internetowej.

Produkty objęte są 5-letnią gwarancją producenta.