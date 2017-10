Firma Gigabyte planuje wprowadzić na rynek nowy model autorskiej karty graficznej RX Vega 64. Model ten został w końcu ujawniony na zdjęciach, dzięki czemu możemy dowiedzieć się więcej o jego budowie.



Specyfikacja Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC nie została jeszcze podana, ale wiemy, że będzie to potężna konstrukcja, która zajmie w obudowie aż trzy sloty. System chłodzenia zbudowany jest z dwóch wentylatorów, dwóch aluminiowych radiatorów i licznych ciepłowodów. Laminat jest nieco krótszy, niż obudowa chłodzenia, co świadczy o autorskiej budowie tego modelu. To potwierdza tylko nieprawdziwość informacji, że Gigabyte nie będzie posiadał autorskich modeli RX Vega 64.



Na śledziu Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC mamy niestandardowy zestaw wyjść obrazu, czyli trzy gniazda HDMI i trzy DisplayPort.