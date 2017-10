Cooler Master: premiera obudowy z wydajnym chłodzeniem

MasterCase H500P od firmy Cooler Master, właśnie wkracza na scenę. Tajwański producent po raz kolejny udowadnia, że jego nazwa nie jest nadana na wyrost. Produkt skierowany jest do osób, dla których najważniejsze cechy obudowy to m. in. oryginalna stylistyka, solidność, a przede wszystkim wydajne chłodzenie.

Problemem wielu obudów obecnych na rynku jest stawianie designu wyżej niż efektywnego chłodzenia. Wygląd niewątpliwie ma znaczenie, ale o prawidłową temperaturę wewnątrz komputera warto dbać. Cooler Master MasterCase H500P, według zapewnień producenta łączy obie te cechy. Rozplanowanie chłodzenia jakie możemy zobaczyć na udostępnionych zdjęciach rzeczywiście wygląda obiecująco.

Duży przepływ powietrza

Futurystyczna stylistyka MasterCase H500P przypomina obudowy tegoż producenta z serii High AirFlow. Przedni panel nowego modelu jest zdominowany przez dwa duże wentylatory o średnicy 200 mm. Kolejne dwa można zamontować na górnym panelu, dzięki czemu przepływ powietrza w nowej konstrukcji Cooler Mastera powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Podświetlenie

Cooler Master MasterCase H500P z całą pewnością przyciąga wzrok. Ma w tym niebagatelny udział podświetlenie wentylatorów. Ich barwę można kontrolować za pomocą dodatkowego kontrolera. Jeżeli zamontujemy wewnątrz jedną z coraz bardziej popularnych płyt głównych z dostępnym sterowaniem diodami LED RGB, możemy swobodnie manipulować podświetleniem z użyciem stosownej aplikacji.

Pochwal się wnętrzem, pochwal się grafiką

Skromność to nie jest najbardziej wydatna cecha tej obudowy. Panel boczny oraz przedni wykonano z lekko przyciemnianego, hartowanego szkła. Dzięki temu widać wnętrze wraz ze wszystkimi zamontowanymi komponentami. Dodatkowo H500P posiada pionowy slot PCIe, który umożliwia montaż grafiki równolegle do okna.

Ukryte przewody

Specjalnie zaprojektowano też układ kabli w obudowie. Od umieszczonego z przodu zasilacza można je poprowadzić w ukryciu – MasterCase H500P wyposażono bowiem w wewnętrzne osłony. Takie rozwiązanie pozwala zarządzać okablowaniem w taki sposób, aby nie psuły widoku na oświetlone podzespoły komputera.

Chłodzenie WC i LC

MasterCase H500P oferuje możliwość zamontowania na górnym panelu radiatorów o długości nawet do 360 mm. Dodatkowo z przodu obudowy można zamontować kolejny duży radiator. Co zrobić, jeśli takie rozwiązanie okaże się niewystarczające dla fanów PC-tów z naprawdę mocnymi podzespołami? Wówczas pozostaje montaż chłodzenia wodnego. Jak deklaruje producent na tego typu rozwiązanie z pewnością nie zabraknie miejsca w H500P.

Cooler Master MasterCase H500P będzie dostępna od 10 października 2017. Cena tego modelu to około 640 zł.

Dane techniczne:

• Kompatybilność: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX

• Sloty na karty rozszerzeń: 7 w poziomie i 2 w pionie

• Dwie wew. zatoki 3,5”

• Dwie zew. zatoki 2,5”

• Porty: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out (wspiera HD Audio)

• Wbudowane wentylatory: front 2x 200 mm diodowe podświetlenie RGB, 800 obr./min.; tył 1x 140 mm, 1200 obr./min.

• Miejsca na wentylatory: 2x 200 mm lub 3x 120/140 mm z przodu; 2x 200 mm lub 3x 120 / 140 mm u góry; 1x 120 / 140 mm z tyłu

• Miejsca na chłodnice WC: u góry: 120, 140, 240, 280, 360 mm (maks. grubość to 55 mm); przód: 120, 140, 240, 280, 360 mm; tył: 120, 140 mm

• Maksymalna wysokość systemu chłodzenia CPU: 190 mm

• Maksymalna długość kart graficznych: 412 mm

• Dostępne kolory: gun metal, czarny

• Wykonanie: plastik, stalowa siatka, stal, hartowane szkło

• Wymiary: 544x242x542 mm