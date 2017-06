Zapowiedź LG G6+

Firma LG zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego wariantu smartfona, który miał swoją premierę w lutym bieżącego roku. Będzie on nazywał się G6+ i zapewni funkcję bezprzewodowego ładowania i 6 GB pamięci RAM.



Oczywiście model ten nie różni się znacząco od wersji podstawowej. Mamy tutaj ekran 5,7 cala o rozdzielczości QHD+, procesor SoC Snapdragon 821, aparat fotograficzny z dwoma sensorami 13 MPix, kamerkę 5 MPix na froncie, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane i baterię 3300 mAh z funkcją szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i bezprzewodowego ładowania Qi. Szkoda, że nie doczekaliśmy się jednak szybszego procesora Qualcomm Snapdragon 835. Specyfikacja obejuje także WiFi, Bluetooth, NFC, USB typu C oraz czytnik kart microSD.



LG G6+ pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji Nougat z nakładką UX 6.0. Smartfon będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, złotej i czarnej. Trafi on do sklepów w Korei Południowej, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej cenie.