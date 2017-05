Gigabyte GeForce GT 1030 w dwóch wersjach

Firma Gigabyte pokazała dwa nowe modele kart graficznych Gigabyte GeForce GT 1030, które będą należały do produktów niskoprofilowych. Będą one wyposażone w procesor Nvidia GP108-300-A1. Jedna z kart zajmuje tylko jeden slot, a druga pracuje pasywnie.



Na pokładzie Gigabyte GeForce GT 1030 mamy GPU z 384 rdzeniami CUDA, 24 jednostki teksturujące, osiem jednostek ROP i 64 bitowy interfejs pamięci GDDR5. Obie karty otrzymają po 2 GB pamięci o taktowaniu 6 GHz i przepustowości 48 GB/s. Model GeForce GT 1030 Low Profile 2G będzie zajmował jeden slot z uwagi na niewielki wentylator. Model GeForce GT Silent Low Profile 2G otrzyma pasywne chłodzenie przez co będzie bezgłośny i zajmie dwa sloty. Na śledziu w obu przypadkach znalazło się gniazdo HDMI 2.0b i Dual-Link DVI-D.



Obie karty mają takie samo taktowanie GPU i wynosi ono w trybie Gaming 1227 MHz (1468 MHz w Boost). W trybie OC jest nieznacznie wyższe - 1252 i 1506 MHz. Karta Low Profile 2G ma kosztować około 75 Euro, a model Silent Low Profile 2G będzie o kilka euro tańszy.