Cryorig H7 Quad Lumi - specyfikacja coolera CPU

Firma Cryorig zapowiedziała poszerzenie swojej oferty o nowy model coolera H7 Quad Lumi. Sprzęt ten będzie pozwalał na odprowadzenie ciepła nawet z najwydajniejszych procesorów. Wieżowa konstrukcja zbudowana jest z aluminiowych finów.



Cryorig H7 Quad Lumi to chłodzenie przeznaczone dla CPU o TDP wynoszącym maksymalnie 160 W. Wymiary schładzacza to 145 x 123 x 98 mm, a jego waga wynosi 713 gramów. Radiator ten połączony jest z podstawką za pomocą rurek termoprzewodzących (4 sztuki). Możemy go zamontować na socketach: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/2011/2011v3 oraz AMD: AM4, AM3/+, AM2/+, FM2/+, FM1. W komplecie mamy jeden wentylator 120 mm, którego prędkość obrotowa wynosi od 330 do 1600 RPM, szum jest na poziomie 10-25 dB, a maksymalny przepływ powietrza wynosi 49 CFM. Wentylator jest z diodami LED, które świecą na biało. Co ciekawa mamy także dostępne podświetlenie innych elementów coolera, gdzie sami możemy dopasować kolor światła. Zmiana barwy może być zależna od temperatury procesora.



Cryorig H7 Quad Lumi pojawi się w sklepach pod koniec maja. Cena ma wynosić około 270 złotych.