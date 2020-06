Genesis: Xenon 800 – premiera ultralekkiego flagowca

Xenon 800 to nowa, flagowa mysz dla graczy marki Genesis. Rzut oka na specyfikację i można odnieść wrażenie, że księgowi producenta wzięli wolne. Ultralekka konstrukcja, system ciężarków, sensor o wysokiej rozdzielczości i japońskie przełączniki Omron - a to wszystko w cenie, która może zaskoczyć.

Genesis Xenon 800 to mysz gamingowa, która ma szansę namieszać na rynku. Konstrukcja ma matową, perforowaną obudowę i waży wyjściowo około 58 gramów. Jest to zatem jedna z najlżejszych myszek dostępnych w sprzedaży. Jeśli jednak komuś nie przypadł do gustu ażurowy grzbiet gryzonia, w zestawie znajduje się także tradycyjny panel o pełnej strukturze. Jest więc wybór.

Gdyby mysz Genesis Xenon 800 okazała się zbyt lekka lub gracz preferował inne wyważenie - tutaj również projektanci się wykazali. W komplecie znajduje się system 12 ciężarków, które pozwalają na dociążenie urządzenia o około dwadzieścia gramów i poprawę rozkładu wagi. Wnętrze myszy skrywa ponadto japońskie przełączniki Omron o żywotności 20 milionów kliknięć.

Genesis Xenon 800 śledzi poczynania gracza przy pomocy sensora PixArt PMW3389 o rozdzielczości 16000 DPI. Tą ostatnią można zmienić na jeden z siedmiu dostępnych poziomów za pomocą przycisku na korpusie urządzenia. Da się także wyregulować LOD (Lift-off Distance) - tutaj producent przygotował trzy zdefiniowane ustawienia. Mysz posiada łącznie osiem programowalnych przycisków. Można im przypisywać niestandardowe funkcje i makra wykorzystując dołączone oprogramowanie.

Preferencje mogą być zachowywane w ramach profili we wbudowanej pamięci, co powinno ucieszyć graczy, którzy korzystają z różnych maszyn. Projektanci nie zapomnieli też o możliwościach wizualnej personalizacji. Mysz Genesis Xenon 800 posiada konfigurowalne podświetlenie RGB z efektem PRISMO. Całość uzupełniają teflonowe ślizgacze, które mają zapewnić płynność ruchu na każdej powierzchni oraz przewód z tekstylnym oplotem.

Przedsprzedaż urządzenia ruszy 26. czerwca i potrwa do 3. lipca. Mysz będzie wówczas dostępna wyłącznie w sklepach Euro RTV AGD i marki Genesis. Osoby, które zamówią swój egzemplarz przed premierą, otrzymają praktyczny uchwyt na przewód od myszki Genesis Vanad 300 za symboliczną złotówkę. Wysyłka sprzętu ruszy 3. lipca, w dniu rynkowego debiutu. Wtedy także mysz Genesis Xenon 800 pojawi się w ofertach pozostałych sklepów w cenie 229 zł.