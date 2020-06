Mercusys MW300UH – bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu

Marka Mercusys poszerza swoje portfolio kart sieciowych w standardzie 802.11n. Mercusys MW300UH to bezprzewodowa karta sieciowa WiFi dużego zasięgu oferująca prędkość do 300 Mb/s. Dedykowana jest osobom, które mają problem z zasięgiem WiFi, podczas pracy na komputerze czy laptopie. Dzięki temu, że kartę podłączamy kablem, a nie bezpośrednio do urządzenia, można ją korzystanie umiejscowić, by efektywnie odbierała sygnał z routera. Do tego celu służy załączona do kompletu podstawka.

Kartę sieciową Mercusys MW300UH wyposażono w dwie anteny o wysokim zysku (5 dBi), zapewniającą stabilność transmisji nawet na dużych odległościach.

Urządzenie obsługuje technologię 2x2 MIMO, która zapewnia łatwy dostęp do szybkich połączeń bezprzewodowych.

Intuicyjny interfejs (udostępniony również na płycie CD) sprawia, że instalacja karty Mercusys MW300UH jest bardzo prosta i trwa zaledwie kilka minut.

Karta jest kompatybilna z systemami Windows 10/8.1/8/7/XP. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA2.

Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, zaś jego cena to ok. 40zł.