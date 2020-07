Genesis Vanad 500 - funkcjonalny organizer dla graczy

Genesis Vanad 500 to wielofunkcyjne akcesorium dla graczy. Stanowi ono nie tylko bazę dla słuchawek, ale dzięki dwuportowemu hub'owi zakotwiczymy kolejne urządzenia i ujarzmimy przewód naszej myszki. Z kolei wbudowane podświetlenie RGB daje możliwość personalizacji.

Genesis Vanad 500 to adresowany do graczy uchwyt na słuchawki. Wyposażona w antypoślizgowe stopki konstrukcja ma zapewnić stabilną bazę także dla cięższych, gamingowych headsetów. Pod względem funkcjonalności producent poszedł jednak krok dalej. Stojak ma wbudowane elastyczne ramię typu bungee. Podtrzymuje ono kabel od myszki w optymalnej pozycji, co ma zapobiegać tarciu o biurko i przekładać się na większą swobodę i płynność ruchów.



Gamingowy design stojaka Genesis Vanad 500 podkreśla wbudowane podświetlenie. Użytkownik może dzięki niemu stworzyć unikalny klimat i lepiej wyrazić siebie. Do wyboru jest siedem kolorów iluminacji i dwa tryby pracy - stały i neonowy. Wbudowany pas LED rozświetla uchwyt wzdłuż krawędzi i biegnie ku podstawie, którą również wyposażono w diody oraz przełącznik do zmiany trybu działania.



Uchwyt Genesis Vanad 500 posiada odłączany przewód USB oraz dwuportowy hub, do którego można podłączyć kolejne urządzenia, np. klawiaturę lub mysz. Zainteresowani wielofunkcyjnym stojakiem Genesis Vanad 500 muszą liczyć się z wydatkiem około 90 zł. Akcesorium trafi do sprzedaży pod koniec lipca.



Dane techniczne:



• wymiary: 253 x 128 x 128 mm

• podświetlenie: tak

o tryby pracy: stały, neon

o kolory: czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, żółty, morski, biały

• interfejs: USB, odłączany przewód o długości 1,5 m

• hub: dwa porty USB 2.0

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android