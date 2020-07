PocketBook Color - od teraz e-czytanie nabiera barw!

Przełomowy, pierwszy na polskim rynku czytnik PocketBook Color z kolorowym wyświetlaczem jest od dziś dostępny w sprzedaży! Jego cena to 899 zł, a debiutowi towarzyszy niecodzienna promocja na e-booki.



Wielobarwny E Ink



Nowy ekran E Ink Kaleido™ wyświetla 4096 kolorów, zachowując przy tym wszelkie właściwości technologii e-papieru. W trybie czarno-białym wyświetlacz ma rozdzielczość HD i 300 dpi, dzięki czemu tekst na elektronicznych kartkach jest wyraźny i ostry. Przy włączonym podświetleniu obraz wyświetlany na najnowszym czytniku będzie optymalny i przyjemny dla oka. Dodatkowo można poprawić jego parametry poprzez dobór poziomu Kontrastu, Jasności, Nasycenia i Korekcji gamma odpowiedniego dla każdej z książek.



Dostępny już w sprzedaży PocketBook Color to rozwiązanie niemal kompletne – mówi Maksym Zhelezniak odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej. Ten model wyposażony jest w Bluetooth, przednie podświetlenie, funkcję Text-to-Speech i obsługuje 29 formatów plików: tekstowych, dźwiękowych oraz graficznych.



Lekki, wydajny i wielozadaniowy



Kompaktowy, ważący 160 gramów czytnik sprawdzi się w wielu sytuacjach. Miłośnicy audiobooków przetestują na nim pliki w 6 najpopularniejszych formatach, zwolenników nocnych lektur z pewnością ucieszy przednie podświetlenie, a każdego zapalonego e-czytelnika usatysfakcjonuje wydajny procesor dual-core i bateria o pojemności 1900 mAh. 16 GB pamięci wewnętrznej można powiększyć poprzez kartę micro-SD, na której zapisuje się do 32 GB danych.



Kolor nie z tej ziemi



PocketBook Color wyróżnia się spośród innych czytników tej marki niecodzienną, księżycowo-srebrną obudową. Odcień ten podkreśla wyjątkowość urządzenia i nadaje mu niepowtarzalnego charakteru.