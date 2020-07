Zalman CNPS16X - powiew chłodu w stylowym wydaniu

Zalman CNPS16X to chłodzenie, które ma łączyć stylowy design i ponadprzeciętne osiągi. Producent chwali się przemyślaną konstrukcją, autorskimi technologiami i podświetleniem ARGB, które pozwala stworzyć niepowtarzalny klimat.

Chłodzenie Zalman CNPS16X to reprezentant średniej kategorii wagowej. Całość waży 880 gramów i ma konstrukcję składającą się z jednej wieży i dwóch wentylatorów. Jeden z nich tłoczy chłodne powietrze przez 170 uformowanych kanalików, drugi zaś wyciąga ciepły strumień na zewnątrz. Sam radiator składa się z falistych, stereoskopowych żeber 4D, które wykonano w całości z niklowanego aluminium.



Ciepło z procesora odbierane jest przy pomocy czterech ciepłowodów. Mają one bezpośredni kontakt z odpromiennikiem jednostki centralnej (DTH - Direct Touch Heatpipe), co powinno pozytywnie przekładać się na wydajność coolera. Ta z kolei powinna zadowolić większość użytkowników. Producent deklaruje, że Zalman CNPS16X jest w stanie rozproszyć do 150 W ciepła. To dość by schłodzić topowe procesory Intela i AMD, z Core i9 i Ryzenami 9 włącznie.



Obieg powietrza wymuszają dwa wentylatory o średnicy 120 mm. Łożyska EBR mają zapewniać dłuższą żywotność (do 50000 godzin) i cichszą pracę. Producent chwali się, że dzięki spawaniu ultradźwiękowemu udało się zastosować śmigła o większej średnicy i uzyskać przepływ powietrza przekraczający 83 m3/h. Kropkę nad “i” stanowi opatentowany system tłumienia wibracji, który pochłania i rozprasza je na żebrowaniu obudowy oraz silikonowych podkładkach.



Chłodzenie Zalman CNPS16X dysponuje podświetleniem ARGB. Obejmuje ono górną pokrywę oraz pierścienie wentylatorów. Efektami świetlnymi można zarządzać z poziomu płyty głównej, a to dzięki obsłudze technologii Razer Chroma RGB. Osoby, które nie dysponują kompatybilnym sprzętem mogą dokupić zewnętrzny kontroler Z-Sync i skorzystać z oprogramowania przygotowanego przez producenta.



Chłodzenie Zalman CNPS16X jest dostarczane wraz z pastą termoprzewodzącą ZM-STC8. Zainteresowani jego zakupem nie muszą czekać - cooler jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 290 zł.