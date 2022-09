Genesis Pallad 410 - stylowy plecak gamingowy

Firma Genesis dodała do swojej oferty gamingowy plecak Pallad 410. Model ten powinien przypaść do gustu graczom, którzy nie chcą rozstawać się ze swoim laptopem.

Plecak Genesis Pallad 410 został zaprojektowany do przenoszenia laptopów o maksymalnej przekątnej 15.6”. Ważną jego cechą jest odporność na fizyczne uszkodzenia. Całość została wykonana z poliestru 1680D, a komora przeznaczona na komputer jest wyściełana miękką pianką. Plecak wyróżnia się również wieloma funkcjonalnymi komorami. W środku znaleźć można wewnętrzne kieszenie na peryferia. Co więcej, na froncie umiejscowiono pionową kieszeń z wodoodpornym zamkiem, a po bokach przewidziano siatkowe kieszenie do przenoszenia napojów.



Plecak wyróżnia się ciemną kolorystyką z czerwonymi akcentami, które nadają produktowi gamingowego charakteru. Model cechuje się także ergonomicznym tyłem z pianką pokrytą siatkowym materiałem, profilowanymi paskami na ramiona oraz regulowanym pasem piersiowym, który ma zwiększać komfort noszenia. Co więcej, na wyposażeniu znajduje się wzmocniona rączka do przenoszenia, a plecak dodatkowo daje się skompresować za pomocą regulowanych bocznych pasów.



Genesis Pallad 410 został wyceniony na kwotę 149 zł.

Specyfikacja:

• Dedykowany rozmiar: 15,6"

• Komory: 2

• Ilość kieszeni zewnętrznych: 3

• Materiał: Poliester 1680D

• Kolor: Czarny

• Maksymalne statyczne obciążenie: 10 kg

• Wymiary: 320 x 120 x 440 mm