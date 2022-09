Premiera: Genesis Radon 800 - ultralekkie słuchawki gamingowe z systemem 7.1

Firma Genesis zaprezentowała nowe słuchawki gamingowe Radon 800. Wyróżniają się one nie tylko efektownym designem czy obsługą systemu przestrzennego 7.1, ale także ultralekką konstrukcją.

Słuchawki Genesis Radon 800 cechują się pasmem przenoszenia na poziomie 20 – 20 000 Hz. Zostały one wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm, system przestrzenny 7.1, a także odpinany mikrofon wyróżniający się m.in. czułością -42 dB. W zestawie znajdują się dwie pary nauszników (materiałowe i z ekoskóry) oraz wymienny przewód USB-C o długości 1,8 m, który zapewni kompatybilność z innymi urządzeniami. Co więcej, dołączony do zestawu klasyczny kabel minijack 3,5 mm umożliwi granie np. na konsolach z różnych generacji.



Nowy headset posiada efektowne podświetlenie LED, które nadaje mu gamingowego charakteru. Nie zabrakło również przycisków do regulacji głośności i wyciszenia mikrofonu, które zostały umieszczone na słuchawce. Producent deklaruje, że Radon 800 to aktualnie najlżejsze słuchawki wspierające system dźwięku przestrzennego 7.1. Całość wraz z przewodem minijack 3,5 mm i tekstylnymi nausznikami waży jedynie 178,9 g, co przy długotrwałym użytkowaniu może mieć pozytywny wpływ na kręgi szyjne.



Produkt ma się pojawić w sklepach w najbliższych dniach, a jego cena będzie wynosić 249 zł.

Specyfikacja:

• Wtyk: 4-pin minijack 3,5 mm + USB

• Średnica przetwornika: 40 mm

• Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 – 20 000 Hz

• Dynamika przetworników: 116 dB

• Impedancja: 32 Ohm

• Czułość mikrofonu: -42 dB

• Pasmo przenoszenie mikrofonu: 100 – 10 000 Hz

• Długość przewodu: 1,8 m

• Waga słuchawek z przewodem minijack 3,5 mm i tekstylnymi nausznikami: 178,9 g

• Waga mikrofonu: 9,5 g

• Akcesoria: odpinany mikrofon, kabel audio, kabel USB-C, 3-pin mini jack 3,5 [x2], adapter, para nauszników, woreczek