HyperX prezentuje ulepszony zestaw słuchawkowy Cloud Stinger 2

HyperX, zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gamingu i esportu, ogłosił dziś premierę ulepszonego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Stinger 2™ dla graczy PC. Nowość charakteryzuje się komfortem i trwałością, z czego znane są urządzenia HyperX. Słuchawki posiadają miękką, zapamiętującą kształt ucha piankę i najwyższej jakości skórę syntetyczną. Cloud Stinger 2 wyposażono w technologię DTS® Headphone: X® Spatial Audio1 zapewniającą lepszą przestrzenną lokalizację dźwięku 3D. Zminimalizowana waga, bez uszczerbku dla ogólnej wydajności, zapewnia, że słuchawki Cloud Stinger 2 oferują lekkość i imponujący dźwięk, idealny do długich sesji gier i rozmów ze znajomymi.

"Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem linii słuchawek Stinger o zupełnie nowy, ulepszony element - Cloud Stinger 2" - powiedziała Bianca Walter, Business Manager, HyperX EMEA. "Oferujemy kolejny najwyższej jakości zestaw słuchawkowy, prezentujący szereg nowych funkcji zarówno dla potrzeb użytkowników, jak i dla ich wygody. Cloud Stinger 2 kontynuuje charakterystyczną jakość i wygodę swoich ultralekkich poprzedników – teraz uzupełnioną dodatkowo o dźwięk przestrzenny DTS Headphone: X dla jeszcze lepszej immersji w grach".

Cloud Stinger 2 zachowuje to, co najlepsze z oryginalnych słuchawek HyperX Cloud Stinger, jednocześnie prezentując udoskonalenia, aby sprostać potrzebom graczy w jeszcze szerszym zakresie. Ważący poniżej 300 g zestaw słuchawkowy został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom wysokiej jakości dźwięku i jak największej wygody. Cloud Stinger 2 wykorzystuje duże przetworniki 50mm, które zapewniają nieskazitelny dźwięk. Natomiast nowe nauszniki obracają się o 90 stopni, co umożliwia dobre dopasowanie, a także wygodę, gdy są ściągane na szyję podczas przerw w grze. Zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w łatwo dostępne na nausznikach elementy sterujące dźwiękiem. Posiada również obrotowy, wyciszający szumy elastyczny mikrofon, który zapewnia maksymalną wygodę, redukcję szumów otoczenia i wyraźną jakość głosu.

Dostępność

Gamingowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger 2 będzie dostępny od końca października u sprzedawców detalicznych i internetowych w regionie EMEA w cenie 329 PLN. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu. Ceny w sklepie HyperX.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ze względu na obecną sytuację związaną z programem COVID-19, firma HyperX może doświadczyć pewnych opóźnień w dostawie produktów i wysyłce. Firma HyperX podejmuje wszelkie możliwe działania we współpracy z partnerami, aby zminimalizować wpływ na klientów i zapewnić dostępność produktów oraz terminowość dostaw.

Specyfikacja HyperX Cloud Stinger 2:

Słuchawki

Przetwornik: Dynamiczny, 50 mm z magnesami neodymowymi

Współczynnik kształtu: Nauszne, wokółuszne, zamknięte

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 28 kHz

Impedancja: 32 Ω

Czułość: 97,5 dBSPL/mW przy 1 kHz

T.H.D.: ≤ 2%

Materiał ramy: Plastik

Poduszki uszne: Pianka zapamiętującą kształt ucha i syntetyczna skóra premium

Mikrofon

Rodzaj: Elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzór polaryzacji: Dwukierunkowa, z redukcją szumów

Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 15,6 kHz

Czułość: -40,5 dBV (1 V/Pa przy 1 kHz)

Połączenia i funkcje

Połączenie audio: Przewodowe 3,5 mm (4-biegunowe CTIA)

Standard dźwięku przestrzennego: DTS Headphone: X

Elementy sterujące audio: elementy sterujące na słuchawkach

Wymiary

Waga: 275g

Długość i typ kabla: kabel słuchawkowy 2m, kabel rozgałęziający do PC 15cm