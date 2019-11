Genesis Oxygen 400 - dokanałowe słuchawki z dwoma mikrofonami

Genesis Oxygen 400 to nowe, kompaktowe słuchawki dla mobilnych graczy. Zajmują niewiele miejsca, mają dwa mikrofony, są kompatybilne niemal z każdym sprzętem i nie powinny nadwątlić domowego budżetu.

Słuchawki dokanałowe Genesis Oxygen 400 zostały wycenione na 59,90 zł. Za tę cenę użytkownik dostaje zestaw, który wyróżnia się nie tylko designem, ale i wyposażeniem. W pudełku znajdują się dwa komplety wkładek. Oprócz klasycznych, silikonowych znalazły się dodatkowo tzw. dwupłaszczowe (bi-flange). Mają one skuteczniej izolować gracza od otoczenia. Producent dołączył także pokrowiec ułatwiający transport oraz drugi mikrofon, który jest wpinany w jedną ze słuchawek.

Genesis Oxygen 400 zostały wyposażone w 10-milimetrowe, dynamiczne przetworniki i zintegrowany z przewodem pilot sterujący. Pozwala on na odbieranie połączeń i regulację głośności. Oxygen 400 posiadają 4-polową wtyczkę mini-jack i są kompatybilne ze smartfonami, laptopami i konsolami, włączając w to Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One.

Cena Genesis Oxygen 400 wynosi 59,90 zł.

Dane techniczne:

• Typ słuchawek: dokanałowe

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• Impedancja: 16 Ohm

• Przetworniki: dynamiczne, o średnicy 10 mm z magnesami neodymowymi

• Dynamika: 92 dB

• Zintegrowany pilot: tak (sterowanie głośnością, odbieranie połączeń)

• Interfejs: przewodowy, złącze mini-jack 3,5 mm

• Przewód: 1,2 m.

• Akcesoria:

o silikonowe nakładki (S, M, L)

o dwupłaszczowe nakładki (M, L)

o silikonowe skrzydełka (M)

o pokrowiec