Energia pod kontrolą – czyli nowe power packi od Hamy z wyświetlaczem LED

Power packi Hama "HD" 5000 mAh i 10000 mAh dają możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. Dzięki specjalnemu wyświetlaczowi LED, w który zostały wyposażone, można natomiast sprawdzić, jaki jest poziom ich naładowania.

Kilkukrotne, pełne naładowanie baterii w smartfonie lub tablecie na jednym ładowaniu power packa? Takie możliwości dają urządzenia Hama "HD" o pojemności 5000 mAh i 10000 mAh, które właśnie dołączyły do oferty niemieckiego producenta elektroniki użytkowej. Oprócz tego, że zapewniają urządzeniom mobilnym wiele godzin dodatkowej pracy, posiadają także bardzo przydatny wyświetlacz LED oraz spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa.

Ładuj i kontroluj energię

Najnowsze power packi od Hamy posiadają dwa gniazda ładujące (2,1 A w każdym porcie), co umożliwia jednoczesne podłączenie do nich np. smartfonu i tabletu. W przypadku urządzenia o pojemności 5000 mAh wygodne i szybkie łączenie możliwie jest za pomocą obustronnej wtyczki USB-C. Zapewnia ono do 35 godzin dodatkowej pracy. Model o pojemności 10000 mAh wyposażony jest natomiast w gniazdo USB-C prądu ładującego i rozładowującego do 3 A oraz zapewnia aż do 65 godzin dodatkowej pracy. Oba power packi zostały wyposażone w specjalny wyświetlacz LED, który informuje o poziomie ich naładowania, co jest bardzo przydatne na co dzień. Do zestawu dołączony jest kabel ładujący micro USB z adapterem USB-C. Ładowanie obu modeli odbywa się za pomocą gniazda USB-C.

Dla dobra urządzenia

Do produkcji power packów Hama "HD" wykorzystano wyłącznie atestowane ogniwa o dużej gęstości (technologia high-density), które umożliwiają zastosowanie bardziej kompaktowej i lżejszej konstrukcji niż w przypadku standardowych rozwiązań. Ponadto gwarantują one wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa: chronią przed głębokim rozładowaniem oraz przeciążeniem, które z kolei zabezpiecza przed zwarciem.

Możliwości związane z ładowaniem dwóch urządzeń mobilnych jednocześnie, wyświetlacz LED i wykorzystana technologia high-density to główne cechy najnowszych power packów od Hamy, dzięki którym stanowią one ciekawe rozwiązanie dla osób na co dzień korzystających z mobilnego zasilania energią.

Cena modelu Hama "HD" 5000 mAh: 69,90 PLN

Cena modelu: Hama "HD" 10000 mAh: 99,00 PLN