Asustor udostępnia Portainer - narzędzie do pracy z kontenerami Dockerowymi

Docker to jedno z ulubionych narzędzi do wirtualizacji, popularne wśród programistów i administratorów. Asustor pamięta także o nich i udostępnia aplikację do pobierania i wdrażania obrazów dockerowych oraz zarządzania nimi.

Portainer dostarcza przyjazny użytkownikowi interfejs, za pomocą którego może łatwo lokalnym hostem Dockerowym. Składa się ona z pojedynczego kontenera, który może działać na dowolnym silniku Dockerowym - wspierane są wersje dla Linuksa oraz systemu Windows.

Z poziomu aplikacji Portainer użytkownik może pobrać obraz dockerowy, wdrożyć kontener i udostępnić go na zewnątrz. Ponadto pozwala ona na zarządzanie m.in. stackami, istniejącymi kontenerami (także zdalnymi, poprzez podanie ich endpointów), obrazami, wolumenami i sieciami.

Aplikacja Portainer jest dostępna w serwisie AppCentral dla szeregu kompatybilnych dysków NAS tajwańskiego producenta.

Kompatybilne urządzenia:

• AS6, AS70, AS50, AS51, AS61, AS62, AS31, AS32, AS63, AS64, AS52, AS53