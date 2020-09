Genesis Oxid 450 RGB - ergonomiczna podstawka chłodząca pod laptop

Przegrzewające się laptopy to dziś niemal norma. Gdy fabryczne chłodzenie niedomaga, dobra podstawka chłodząca nierzadko rozwiązuje problem. Firma Genesis wprowadza więc do oferty model Oxid 450 RGB. Ma on utrzymać temperatury w ryzach, zwiększyć komfort pracy i stworzyć unikalny klimat.

Genesis Oxid 450 RGB to podstawka chłodząca pod laptopy z ekranami do 15,6”. Producent wyposażył ją w pięć wentylatorów. Centralny ma średnicę 140 mm i wiruje z prędkością do 2400 obrotów na minutę. Skrajne śmigła mają po 60 mm i wykonują 1100 obrotów na minutę. W ciągu godziny przepompowują one blisko 120 metrów sześciennych powietrza, generując nieustannie chłodny ciąg od spodniej strony komputera.

W podstawce Genesis Oxid 450 RGB wentylatory są przykryte perforowaną taflą aluminium. Pełni ona jednocześnie rolę podstawy pod laptop i radiatora, odbierając ciepło z urządzenia. Przez jej ażurową powierzchnię i szczelinę od strony użytkownika przeziera podświetlenie RGB LED z efektem PRISMO. Dzięki niemu podstawka może stanowić nie tylko dodatek obniżający ciepłotę laptopa, ale i element wystroju stanowiska do gier.

Osoby oczekujące przede wszystkim prostoty i efektywności, mogą iluminację wyłączyć. Jest też opcja zmniejszenia prędkości obrotowej wentylatorów, jeśli pełna wydajność nie jest potrzebna. Podstawka Genesis Oxid 450 RGB pozwala na pięciostopniową regulację pochylenia i tym samym poprawę ergonomii pracy z komputerem. Producent dołączył również zdejmowany uchwyt na telefon.

Genesis Oxid 450 RGB posiada wbudowany dwuportowy hub USB. Dzięki niemu użytkownik, który zdecyduje się zasilać ją bezpośrednio z urządzenia, nie traci żadnego interfejsu. Rynkowy debiut podstawki chłodzącej został przewidziany na 23. września. Za powiew chłodu dla gorącego laptopa przyjdzie zapłacić około 149 zł.